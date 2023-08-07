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明天衝！超商搶喝「8元咖啡」　加碼囤6大飲品組合下殺6折

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時咖啡優惠先筆記。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

父親節快樂！有超商祭出「2大超殺咖啡優惠」，有「指定咖啡第2杯8元喝」、「6大咖啡飲品冰品組合下殺6折」等，且通通開放寄杯，8月8日起限時開跑，趕緊先來筆記時間。

全家父親節限定優惠來了，8月8日起至8月22日於全門市爽喝「Let’s Café單品咖啡同品項第2杯8元」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，上限10杯，期間購買單品咖啡還送杯墊1個，每店限量88個，送完為止。

8月8日起至8月10日連3天還加碼於APP隨買跨店取推「6組人氣飲品下殺6折」優惠，優惠品項包括大杯特濃經典美式27杯、大杯特濃經典拿鐵23杯、私品茶40元系列37杯、私品茶55元系列27杯、酷繽沙系列23杯及Fami!ce霜淇淋30入，通通只要888元就能買到，每品項每人限購2組，可兌換期限至2024年6月30日。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克限時抽買1送1券。

另，星巴克至8月9日前也祭出「My Summer Collection收藏夏天」數位體驗活動，只要登入特定網址參加小遊戲，就有機會抽中「買1送1」、「第2杯半價」、「2杯6折」等優惠券，每帳號天天都可抽一次，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換日則是8月11日，提醒注意部分門市不提供此優惠。

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