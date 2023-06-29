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男擲筊找神明聊天！祂託夢「神回1句」...網全笑噴：好酷

拜拜,祈求,擲杯,抽籤（圖／記者周宸亘攝）1815110,1815109

▲男子向神明擲筊後，每次得到的回答都讓他笑翻。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少民眾家裡都會有供奉神明的神明廳！一名男網友就分享自己和家中神明交流的經驗，表示他平時會擲筊和神明聊天，但每次都會收到好笑又耿直的回覆，讓他覺得神明個性很酷，像是直接幫他破除香灰迷信，或是託夢要他不要再問奇怪的問題。

原PO在Dcard以「我家神明個性很酷」為題發文，表示自己本來不太信神，但自從發生一些事後突然發覺，家裡的神明似乎真的有在默默保佑全家，因此慢慢開始信神，平常也會認真拜拜和找神明聊天，「結果發現我家神明的個性蠻酷的」。

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原PO透露，有次上香時被掉下來的香灰燙到手，想到長輩都說，被香灰燙到可能是神明的暗示，因此就擲筊請示，「請問我剛剛被香灰燙到是神明您要給我的警告嗎」，結果是蓋杯（代表不是），「那請問是您要給我的好兆頭嗎」，還是蓋杯，「那難道是我自己手殘嗎」，得到一個聖杯（代表同意），讓他笑噴「神明直接自己幫信眾破除迷信」。

原PO接著分享第二個故事，聽過很多人被家裡的神明託夢，「我就去和家裡的神明盧說祂能不能也託夢給我，讓我體驗一下」，沒想到當晚真的成真，神明放大成真人的大小到他夢裡，「飄在我床邊然後用慈愛的眼神看著我，然後緩緩的說『不要再問我能不能託夢了』」，從此之後他就對神明的好感度大增。

貼文一出網友爆笑直呼「你家神明真的很酷」、「神明：別煩我了，拜託」、「但，你還是很盧」、「你家的也太酷」、「祂們有祂們的個性和職責，有些擅長技能也不同，某些要求真的會強人所難啦」。

也有人分享自身經驗，「我被文昌帝君燙過香灰，但完全沒紅掉，就痛一下下而已，原因是考上國考答謝完祂之後，都沒回去找祂聊天」、「我拜拜的時候好幾次也祈求神明託夢給我，但我還沒夢過」、「考試前的時候很常去媽祖廟，媽祖叫我少去廟裡、多看點書」。

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Dcard神明擲筊託夢

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