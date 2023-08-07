農曆七月倒數！命理師「平安招財3方法」　曝這6字掛嘴邊

▲很多人農曆七月會準備供品普渡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

再過9天，也就是8月16日，今年的農曆七月就來了，很多人都知道這個月份有諸多禁忌，盡可能不去觸犯。「命理界阿湯哥」湯鎮瑋就貼出影片，「農曆七月這樣做，平安招財三方法」，分享3招明哲保身，希望大家都平安吉祥。

粉專「湯鎮瑋老師」6日貼出影片，分享「農曆七月保平安的三大法」，第一個方法是「多唸六字大明咒（六字真言）」，六字大明咒就是觀世音菩薩的心咒，也就是常見的「唵嘛呢叭咪吽（藏語拼音：Om Ma Ni Bä Mê Hum）」。

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湯鎮瑋表示，就算發音不標準也沒關係，只要身口意、心念都知道自己在讀六字大明咒，就是跟觀世音菩薩相應了。至於六字大明咒的作用，則是跟六道眾生結下善緣、種下佛性的種子。他建議到農曆七月時，體質敏感的人，或每到這個月就很倒楣的人，可以多多唸這六字。

第二個方法「配戴吉祥物」，湯鎮瑋表示，農曆七月時可以配戴讓自己比較能心安的吉祥物，像是黑色水晶、有經文的飾品、紅線紅繩等等，多多提升自身能量。

第三個方法「多做超度跟普渡」，最後，湯鎮瑋提到，農曆七月其實是一個慈悲孝親功德月，若藉普渡來迴向，是利人利己的行為，「多多把握懺悔、拜懺，然後多參加祈福，為自己或為家人祈福。」

至於要做幾次才能功德圓滿？湯鎮瑋指出，並沒有分幾次才叫最圓滿，不過輪迴是生生不息的，是一個意念磁場的展現，所以超度的迴向會一直流轉，其實超度就是多多益善。