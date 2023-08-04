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社會 社會焦點 保障人權

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店　正宮崩潰

▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲命理師與大他12歲的68歲女學生多次赴酒店、旅館投宿，被正宮抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

一名教授紫微斗數的命理師偷吃大他12歲的女學生，兩人更上摩鐵開房間，令在外商擔任資深業務經理的正宮忍無可忍，決定告上法院，雖然命理師辯稱，自己是怕女學生跌倒，才會出手攙扶，但法官不採信他的說詞，一審判他與女學生應連帶賠償正宮40萬元，二審亦駁回上訴，全案確定。

正宮主張，丈夫多年來都沒有固定工作，最後在她的介紹下，認識一名命理師，學習紫微斗數等命理知識，進而成為授課老師，而她則在一間外商擔任資深業務經理，平常雖然工作繁忙，仍會常常打電話關心丈夫。

正宮表示，2021年2月起，她發現丈夫常常不接電話，信用卡帳單也跟丈夫所報備的行程不一致。而丈夫某次閒聊中曾提到，因為教課認識了一名非常有錢的女學生，該名女學生也曾多次半夜打電話給丈夫，讓她逐漸起了疑心，找來徵信社跟拍2人，最後她在家中浴室內，發現酒店、旅館的盥洗用品，便憤而質問丈夫，沒想到對方竟惱羞成怒，還將家中門鎖更換，禁止她進入。

▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

正宮指出，丈夫與身價4千萬的女學生多次投宿酒店、汽車旅館、民宿等處，已超過一般男女正常社交的舉止分際，而女學生明知丈夫是有婦之夫，竟還與丈夫交往、出遊甚至是同居，決定向2人提告求償200萬元。

雖然人夫辯稱，他與68歲女學生只是師生情，他是擔憂女學生年事已高，又因為疾病的問題，可能造成暫時局部半側麻木，走路不穩，眼睛也看不清楚，他才會「攙扶年長自己12歲的女學生行走」，否認出軌。

但台北地方法院勘驗各項事證，包括對話紀錄、親密挽手照等，不採信人夫的說詞，判人夫與女學生應連帶賠償正宮40萬元精神撫慰金；案經上訴高等法院，二審將上訴駁回，全案確定。

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