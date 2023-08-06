南投遭豪雨重創！蔡英文報告救災進度：會全力協助重建

▲蔡英文報告南投救災進度。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者閔文昱／綜合報導

颱風卡努雖遠離台灣，但強大西南氣流接棒，在中部山區降下致災性豪雨，南投縣仁愛鄉災情慘重，行政院副院長鄭文燦6日上午也臨時更改行程，改到南投仁愛鄉實地勘災。對此，總統蔡英文稍早也報告救災進度，強調會全力協助地方進行災後重建，務必讓民眾生活儘速恢復正常。

蔡英文6日傍晚指出，台14線正持續搶通，物資空投、鄉民撤離，中央、地方合作，全力降低災損。有關卡努颱風後續，在南投縣仁愛鄉造成的災情，今天已請鄭文燦副院長、交通部王國材部長、內政部林右昌部長前往南投，掌握災情與救災的狀況。

蔡英文表示，目前仁愛鄉重要的聯外道路台14線，已經通車到廬山吊橋前，交通部公路總局正盡力完成全線雙向通車。另外，投83、85、89線道路，也在持續搶通中，「道路搶通到哪裡，台電的同仁就會搶修到哪裡，搶通的部分已經恢復大部分電力，並持續進行復電工作。」

至於8位有洗腎需求的居民，在相關單位的協助下，今早都已順利抵達醫院。而這次大雨造成的農損，蔡英文透露，農業部及原民會正掌握農損狀況，並積極協助後續補助作業，讓農民朋友安心。

蔡英文說明，今天一早她也指示國防部和空勤總隊前往空投物資，無法空投的村莊，也經由車輛運送到仁愛鄉公所，陸續進行物資補充工作，國軍今早也已經派遣8員特戰官兵進入盧山部落精英村，協助搜尋失聯的民眾。中部第五作戰區的弟兄姊妹，也全力投入道路搶通、物資載運等工作。

「我要謝謝各單位的合作及努力，還有所有投入救災的人員及國軍弟兄姊妹，大家辛苦了。」蔡英文強調，行政院會全力協助地方進行災後重建，務必讓民眾生活儘速恢復正常。針對路基坍方比較嚴重的地區，也會來進行基礎夯實作業，進一步提升耐災韌性。