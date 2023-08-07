父愛綿延！花蓮表揚「3心父親」　徐榛蔚親贈「88奬盃」

▲花蓮縣政府舉行「暖心父親表揚大會」，30位暖心父親接受公開表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日在遠雄悅來飯店舉行「112年暖心父親表揚大會」，30位暖心父親接受公開表揚，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁，親自對爸爸們致上最崇敬之意，向全天下辛勞的爸爸們說聲「父親節快樂，您辛苦了！」。

徐榛蔚表示，縣府每年堅持舉辦父親節表揚大會，就是為了替辛勞的父親加油打氣，讓每一位父親都能以自己為榮；養育兒女實屬辛苦，在子女的眼中，你們都是最棒的父親！花蓮縣政府努力成為各位父親的靠山，讓父親們也能獲得支持力量，成為家人的靠山。

▲縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁親自致贈有「88」字樣相依偎樣式奬盃，表達崇敬之意。

為了紀念暖心父親們的辛勞，徐榛蔚日前特邀暖心父親們到德興棒球觀賞職棒賽事，現場熱血的畫面也感染在座的暖心父親與家人們，一起熱情拿著手牌為選手加油，徐榛蔚也與大家一同觀賞這場職棒盛宴，享受現場歡樂氛圍。

花蓮縣政府今年一改過往的模範父母的表揚框架，打破傳統對於父母的想像，強調「人人都是模範父母，紀念父母偉大的辛勞」，表揚著重在暖心的涵義，強調不需要事事完美，而是獎勵辛勞的付出，父親的形象除了陽剛堅忍之外，也能是溫柔示愛，讓愛不只停留在行動，而是能大聲說出來，花蓮縣政府希冀藉由「暖心父親」表揚大會，讓父親每一個溫情的行動，都像是冬日暖陽一樣，溫暖每位子女的心。

今年花蓮縣政府表揚暖心父親總共30位，包括熱心父親22位、知心父親7位、全心父親1位。「熱心父親」是致力於家庭照顧，或兼顧家庭與工作，並投入心力獻身社會服務者，為本次表揚大會最大宗的受獎父親，代表本縣有許多熱心助人，致力於社會服務的父親；「知心父親」是雙薪家庭之父親，主動與配偶積極規劃家庭生活，共同分擔子女照顧養育之責，知心父親擺脫傳統男主外、女主內的概念，致力與母親共同養育孩子，為家庭付出所有；「全心父親」是獨力養育子女之單親父親，使家庭得發揮親職功能，盡力給予子女及家庭成員合適之成長環境，一人擔起兩人的照顧重擔，更加凸顯父愛的堅強偉大。

花蓮縣政府為每位暖心父親特製獎盃，獎盃以花蓮在地大理石為主設計，前方「88」相依偎的樣式，表達父親與孩子相互依偎的溫情，後方以壓克力製作山峰代表父親為家庭靠山的涵義，最後以「父愛綿延」為提詞，象徵父愛就像山峰綿延、歷久不輟，暖心父親既像山峰一樣堅強挺立，卻也溫柔綿延，剛柔並濟的暖心父親們，你們不僅是自己家庭的驕傲，更是花蓮縣的驕傲！