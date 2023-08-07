　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洪水下被輿論遺忘的保定淶水縣　土石流沖進村房屋瞬間只剩地板

▲河北保定淶水縣出現的洪災。（圖／翻攝新週刊）

▲河北保定淶水縣出現的洪災及土石流。（圖／翻攝新週刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北涿州受到洪水侵襲，登上媒體關注熱點，不過，位於保定的淶水縣同樣災情慘重，面臨自1963年來的最大洪災，自7月29日至8月1日，淶水縣遭遇強降雨，河流水位暴漲。直至7月31日下午，山洪夾帶著土石流沖入縣內多個村莊，導致電力、通訊中斷，與外界失聯了72小時以上。

▲河北保定淶水縣出現的洪災。（圖／翻攝新週刊）

《新週刊》報導，「今日淶水」公眾號發佈，自7月29日至8月1日，淶水縣出現大暴雨和特大暴雨，總降水時長超過了80個小時，全市平均降水量344.3毫米（公釐，下同），最大雨強82.2毫米／小時。據《河北日報》，8月1日，淶水縣境內的拒馬河等河流水位陡漲，洪峰流量超過2012年的「7·21」洪水。

據了解，淶水縣隸屬保定市，地處太行山東麓北部，主要地形為山多峽谷，拒馬河及其支流穿境而過，還有知名的野三坡風景區。不過，年輕人幾乎都外出打工、定居在外，留在山裡的多為老人和放暑假的小孩，這也讓天災來襲時，居住在外的年輕人憂心忡忡。

居住在趙各莊鎮下明峪村的岳平，房子位置較高，但在土石流突發的情況下，隔壁鄰居房子瞬間被衝走，只剩下地板，變成了發黃爛泥的河灘。而岳平因為及時跑到院子裡，只被砸傷兩條腿，卻又因對外道路中斷而無法及時就醫，整個村莊還與外界失聯。

▲河北保定淶水縣出現的洪災。（圖／翻攝新週刊）

隨時都有可能再發的洪水危機下，淶水縣僅有部分民眾搶險逃出，岳平傷情在沒有藥的情況下越發嚴重，十多位村民抬著岳平，試圖逃離村莊，一行人好幾次險些被洪水衝走，有時候幾乎找不到路，只能不停繞著走，幾乎走了20公里路，才終於遇見了在張家口修路的部隊。最終，岳平坐上部隊修路用的大型機具，被送到有車的地方，這才抵達涿鹿縣的廣濟醫院。

正當岳平一行人準備安頓下來時，涿鹿縣也出現洪災，當地民眾正準備撤離，醫院只留下兩位醫生值班，醫生判斷，岳平的腳已經嚴重感染，需要截肢，但醫院裡停水停電，無能為力。

岳平的女兒緊急從淶源趕來，還聯繫上一輛救護車，兒子顧不上河水湍急，直接跳進河裡游到了對岸，再走了20公里。直至8月3日早上，全家人才在北京積水潭醫院會合。

ET快訊
獨／「2樓成了1樓」　薄霧變暴雨一夕山崩
LIVE／5億生案開庭夏男首吐上樓原因　遭賴母親友包圍痛罵
夏男喊「當天沒想結婚」卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙
電信費2022萬元　他收催繳單崩潰：怎麼算的
勇警父緝毒殉職...兒卻吸毒大鬧！　媽媽遭痛毆
快訊／高雄雨彈狂炸！　民眾傻：比上次停班還誇張
快訊／超偶歌手男友又遭逮捕
「全台暴雨後轉晴」時程曝　颱風蘭恩估明生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸公布「28條便民辦稅舉措」　聚焦民營中小微企業

陸掃貪抓賄瞄準中管幹部　50歲北京航空航天大學副校長任內落馬

香港擬簡化公務員汰除機制　「長期表現欠佳」將更迅速被處理

「免費洗金戒指」洗完竟少8克　陸夫婦「王水偷金」被識破

「磁懸浮」高鐵競賽大灣區領表　設計時速650公里...4路線方案曝

翻圍欄反覆踩「丹霞地貌」拍照　景區回應：若毀損無法修復

洪水下被輿論遺忘的保定淶水縣　土石流沖進村房屋瞬間只剩地板

吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難　51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

大漠走走／類似古化石！　七彩丹霞每條紋理都暗藏「大數據」

大漠走走／揭秘蒙古族「男兒三藝」　當地人：從小就跟馬兒玩摔跤

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

陸公布「28條便民辦稅舉措」　聚焦民營中小微企業

陸掃貪抓賄瞄準中管幹部　50歲北京航空航天大學副校長任內落馬

香港擬簡化公務員汰除機制　「長期表現欠佳」將更迅速被處理

「免費洗金戒指」洗完竟少8克　陸夫婦「王水偷金」被識破

「磁懸浮」高鐵競賽大灣區領表　設計時速650公里...4路線方案曝

翻圍欄反覆踩「丹霞地貌」拍照　景區回應：若毀損無法修復

洪水下被輿論遺忘的保定淶水縣　土石流沖進村房屋瞬間只剩地板

吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難　51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

大漠走走／類似古化石！　七彩丹霞每條紋理都暗藏「大數據」

大漠走走／揭秘蒙古族「男兒三藝」　當地人：從小就跟馬兒玩摔跤

無畏商圈人氣走下坡　全台首家「夜市誠品」租金仍創高

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

生意好到師傅手沒停過！京都迴轉壽司推薦　食材新鮮還有中英菜單

楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光網歪樓：水啦！

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

小心沉默殺手！「貓心臟病」併發症恐癱瘓　出現3症狀快送醫

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

「砸4000跟三上悠亞肢體接觸！」他興奮上陣傻眼了　怒轟：超敷衍

冷氣濾網要怎麼洗？台電曝NG方式　恐縮短使用壽命

大陸熱門新聞

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

他吃麵漂浮老鼠加菜　照片超驚悚

第5年！福建向金門供水2800多萬噸

嘉峪關「關長」爆紅　聽台北秒答2字

陸老夫婦吃隔夜蛋炒飯　1不治1重病休克

七彩丹霞　每條紋理都暗藏「大數據」

蒙古族「男兒三藝」　他從小就跟馬摔跤

全球最大軍馬場　已逾2100年歷史

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐被砍50多刀死

妻幫拿眼藥水！他點完痛爆…一看竟是3秒膠

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難 51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

洪水下被輿論遺忘的保定淶水縣 土石流沖進村房屋瞬間只剩地板

更多熱門

相關新聞

吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難 51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難 51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

吉林舒蘭市連日強降雨造成多處村莊洪水漫灌、對外道路中斷等災情。4日傳出有3名公職幹部赴災區協助救災時失聯，經過2天的搜尋，失聯的舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東、舒蘭市人民武裝部政委周昆訓和吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰於昨（6）日分別被找到，因公犧牲。至於舒蘭市府辦公室綜合二科科長張郅昭仍無音訊。

冰川潰堤！　阿拉斯加破紀錄洪水衝擊首府

冰川潰堤！　阿拉斯加破紀錄洪水衝擊首府

黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

南投縣仁愛鄉土石流災情南消特搜隊待命　

南投縣仁愛鄉土石流災情南消特搜隊待命　

空拍曝光！南豐村加油站「土石穿心」剩屋頂

空拍曝光！南豐村加油站「土石穿心」剩屋頂

關鍵字：

洪水暴雨土石流保定淶水房屋山洪

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面