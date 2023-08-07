洪水下被輿論遺忘的保定淶水縣　土石流沖進村房屋瞬間只剩地板

▲河北保定淶水縣出現的洪災及土石流。（圖／翻攝新週刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北涿州受到洪水侵襲，登上媒體關注熱點，不過，位於保定的淶水縣同樣災情慘重，面臨自1963年來的最大洪災，自7月29日至8月1日，淶水縣遭遇強降雨，河流水位暴漲。直至7月31日下午，山洪夾帶著土石流沖入縣內多個村莊，導致電力、通訊中斷，與外界失聯了72小時以上。

《新週刊》報導，「今日淶水」公眾號發佈，自7月29日至8月1日，淶水縣出現大暴雨和特大暴雨，總降水時長超過了80個小時，全市平均降水量344.3毫米（公釐，下同），最大雨強82.2毫米／小時。據《河北日報》，8月1日，淶水縣境內的拒馬河等河流水位陡漲，洪峰流量超過2012年的「7·21」洪水。

據了解，淶水縣隸屬保定市，地處太行山東麓北部，主要地形為山多峽谷，拒馬河及其支流穿境而過，還有知名的野三坡風景區。不過，年輕人幾乎都外出打工、定居在外，留在山裡的多為老人和放暑假的小孩，這也讓天災來襲時，居住在外的年輕人憂心忡忡。

居住在趙各莊鎮下明峪村的岳平，房子位置較高，但在土石流突發的情況下，隔壁鄰居房子瞬間被衝走，只剩下地板，變成了發黃爛泥的河灘。而岳平因為及時跑到院子裡，只被砸傷兩條腿，卻又因對外道路中斷而無法及時就醫，整個村莊還與外界失聯。

隨時都有可能再發的洪水危機下，淶水縣僅有部分民眾搶險逃出，岳平傷情在沒有藥的情況下越發嚴重，十多位村民抬著岳平，試圖逃離村莊，一行人好幾次險些被洪水衝走，有時候幾乎找不到路，只能不停繞著走，幾乎走了20公里路，才終於遇見了在張家口修路的部隊。最終，岳平坐上部隊修路用的大型機具，被送到有車的地方，這才抵達涿鹿縣的廣濟醫院。

正當岳平一行人準備安頓下來時，涿鹿縣也出現洪災，當地民眾正準備撤離，醫院只留下兩位醫生值班，醫生判斷，岳平的腳已經嚴重感染，需要截肢，但醫院裡停水停電，無能為力。

岳平的女兒緊急從淶源趕來，還聯繫上一輛救護車，兒子顧不上河水湍急，直接跳進河裡游到了對岸，再走了20公里。直至8月3日早上，全家人才在北京積水潭醫院會合。