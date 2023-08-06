黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

▲黑龍江省尚志市嚴重淹水。（圖／CFP）

文／中央社台北6日電

颱風杜蘇芮北上，為黑龍江省地區帶來強降雨，以「五常大米」著稱的五常市受災嚴重，稻田變成「汪洋」，大米產量將受到影響，而農民這次受災，基本上一整年做白工了。

綜合陸媒報導，杜蘇芮北上給黑龍江省中南部地區帶來持續強降雨。以「五常大米」著稱的五常市多個村鎮被淹，政府組織部分群眾連夜轉移。

有農戶稱大片的田地被淹，甚至都看不見稻田了，眼看還有兩個月就要秋收，不料一片稻田變成「汪洋」，當下稻子剛抽穗，今年大米產量將受到影響。

一位農民表示，自己的母親60多歲了還是第一次見這麼大的水。「我們的稻田、房子全都被淹了，稻田完全被水蓋住，水位有3公尺深，連在鎮上經營的糧店也進了水，倉庫也被淹了」。

另一位農民說，現在正值稻子抽穗期。可以說是稻子最不抗雨最不能淹的時候，水稻減產是必然的了。水災對農民影響肯定很大，「五常的農民就靠稻穀生活，這次受災，基本上一整年就白幹了」。

針對水稻的整體受災情況，五常市農業農村局一名工作人員表示，目前幾乎所有的幹部忙著救災，還未掌握具體情況，需要進一步統計。

有網友發言表示，除了關心米價又要漲了，及今年吃不到五常大米外，那些農民一家老小一年的指望就這麼被大水淹沒了，更應該關心農家之後的處境。