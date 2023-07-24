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高價吹風機是奢侈品？從負離子到美肌　女生必須搞懂的髮型神器

▲▼吹頭髮,吹風機,髮廊。（圖／Pixabay）

▲高價位吹風機會影響髮質嗎？（圖／Pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

吹風機對於一些人來說，可能只是一個生活家電，但對女生來說，它可是一個讓人心甘情願花大錢購買的美髮神器，除了基本的吹乾頭髮，還能影響髮型、髮質和「心情」。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就分享了她對高價位吹風機的使用經驗與看法。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂高價吹風機的秘密。

莫娜表示，她以前都使用平價的吹風機，在長髮時期，每天約花15至20分鐘來吹乾頭髮，現今剪短後，吹髮時間則縮短至10分鐘內，但仍需花時間來吹捲度與避免頭髮亂翹。然而，在朋友家親自使用到Dyson吹風機後，讓她對高價位吹風機產生了不同的看法，吹風機所帶來的柔順度和光澤感，就好像自己的護髮保養做得很好，因此她一回家就下單訂購。莫娜也說明了Dyson吹風機背後的技術，獨特的氣流倍增技術猶如吸塵器，讓頭髮在短時間內速乾，而智慧溫度控制科技則透過敏銳的溫度感測器，使得吹風機能在較低溫度下快速乾髮，同時保護頭髮的健康。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

 ▲莫娜分享使用高價位吹風機的經驗 。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

除了Dyson，莫娜也分享了討論度極高的其它吹風機品牌與功能，像是Panasonic的奈米水離子保濕科技，這項創新技術利用OH氫氧離子將水包圍在超細微的水離子中，能深入頭髮毛鱗片和肌膚角質層，為秀髮帶來滑順和光澤，同時防止肌膚水分流失；另一品牌TESCOM則主打高濃度千萬負離子修護頭髮，風速超強且安靜。各家品牌還提供了多種模式，如智慧控溫模式、頭皮模式和美肌模式等，這讓吹風機的功能更加豐富。

然而，到底該不該買高價位的吹風機？莫娜指出，吹風機的價格確實會影響品質和效果，但使用與否還是因個人而異。她建議，如果女生有意購買價格較高的吹風機，應該支持她的選擇，因為這能節省時間並提升乾髮效果。

總結來說，無論是Dyson、Panasonic還是TESCOM，這些吹風機品牌的創新技術，改變了吹風機僅僅只是乾髮的用途。對於追求完美髮型和節省吹頭髮時間的人來說，價格較高的吹風機絕對是值得考慮的投資。

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