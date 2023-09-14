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ARM將掛牌　台積電砸32億入股搶占有利位置

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電卡位ARM股東。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

軟銀旗下晶片設計公司英商安謀（Arm）於美東時間14日，將在美首次公開發行股票（IPO），不只台積電，蘋果、亞馬遜、輝達、英特爾、Alphabet、微軟與三星等都表態參與成為基石投資人後，市場關注度更加火熱，超額認購多達10倍。

台積電臨時董事會12日通過，1億美元額度內（約新台幣31.9億元）內認購Arm普通股，儘管投資占比有限，但是極為關鍵的策略性投資，對台積電而言，更重要是占據有利位置。

天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果與輝達最快可能在2026年用2奈米技術，分別生產iPhone處理器與B100的下世代AI晶片，由於這兩大潛在2奈米客戶也投資ARM，因此對台積電來說，投資ARM有利強化與蘋果、輝達的合作，並爭取2奈米訂單。

此外，郭明錤認為英特爾將用18A製程生產ARM自家晶片，可能是台積電要更積極投資ARM的原因之一。台積電可藉此進行更緊密的合作，有助台積電在先進製程與封裝技術上針對ARM IP進行優化。

ARM遞交的IPO申請文件提到，預計以每股美國存託憑證（ADS）定價47至51美元的價格發行，總計發行9950萬股ADS。彭博社計算，ARM剛上市的市場估值最高達545億美元，穩坐今年最大IPO寶座。

安謀選在這個時候IPO，正是為了搭上AI熱潮。輝達2020年宣布以400億美元的價格收購ARM，創下科技業史上最大收購金額，卻引英特爾、谷歌、高通等企業對全球IP命脈被壟斷的擔憂，因此傾全力在美國及英國阻擋收購。

軟銀集團求售ARM不成，才轉為IPO，如今搭上AI狂潮列車，也為命運多舛、年度虧損達320億美元的軟銀找到一根浮木，甚至可能帶著他們飛天。

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