網購洋裝「超透明」！她討公道遭賣家公審　網驚：簡直是輕便雨衣

▲女網友抱怨在網路購買的泰國洋裝太透明，無法穿出門，跟賣家反應慘被PO網公審。（翻攝《Dcard》）



圖文／鏡週刊

一名女網友在IG購買白色連身洋裝，收到貨後發現衣服透到看得見內褲，她私訊賣家詢問為何事先說明衣服會透，卻遭到賣家的冷嘲熱諷和公審，事後氣到她PO文抨擊賣家，也釣出一票苦主認同。

原PO在「Dcard」發文並附上衣服的實穿照，她表示在IG上買了兩件泰國洋裝，其中一件是白色的，但是試穿後才發現衣服非常透明，根本不能穿出門，「透到可看見內褲」，她認為賣家應該要告知衣服的品質問題，而不是推卸責任，說自己沒有問就不會說。賣家這種堅持買家自己選擇買了一件透明的洋裝就要自己負責的態度讓原PO十分不滿，也不相信這種誇張的透明程度可以賣超過千件，覺得沒有人可以接受。

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▼另一名苦主也貼出實穿洋裝的照片，證明原PO所言是真的，洋裝十分透明。（翻攝《Dcard》）



事後，賣家甚至在IG限動上公審女網友，「請為自己的選擇跟行為做負責，寄錯款式我們絕對負責到底，但是你自己選擇的款式顏色，請你自己負責吧」，還PO出其他買家的對話截圖替自己背書。

女網友氣憤地指出，賣家在公審時沒有放她的實穿照，而是故意帶風向，讓其他客人誤會她買的是別款衣服。她認為賣家連自己賣什麼都不敢說清楚，就是怕被揭穿。

最後原PO呼籲大家要小心這個賣家，「如果在事後有任何問題會被說騷擾和公審」，並斥責賣家「收錢收很快，事後收到衣服請客人自己看著辦的賣家！」

底下網友也頗認同原PO看法，直呼太扯，「公審方面真的超可惡的，也沒要求退款、退貨，賣家也不放買家的實穿照出來。合理提出懷疑就要被公審，誰敢跟這間買東西，都不知道下一個反應問題後被公審的會不會是我」，也認為賣家居然沒有事先說明透明程度很誇張，直言「真的透到穿不出門欸⋯⋯怎麼會認為這樣可以賣？ 提出疑問還被說成騷擾，做生意這樣真的不行耶」「透成這樣跟穿輕便雨衣有什麼兩樣！」「不能接受我女友穿這樣跟我吃飯，好扯這個還是衣服嗎？ 這比窗紗還透了吧！！」

也有苦主現身留言表示，「必須要說白色真的非常透，其他顏色是不會的，雖然這件款式不同，但可以看的出來布料是同一款，一樣是短洋，沒有內襯，我穿著高腰白色安全褲，出門拍完照就會穿回外套，可以看見胸下中間那截透出來的部分（真的很透）」，並且也聲援原PO，不認同賣家公審的作法。





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