批中央公然說謊　柯文哲「4罵」蔡政府：這樣的台灣是你們想要的嗎？

▲民眾黨主席柯文哲出席民眾黨四周年黨慶。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵、陳家祥／台中報導

民眾黨4週年黨慶於6日在台中舉辦，現場湧入眾多支持者，民眾黨總統參選人柯文哲約莫於下午5時大進場，只見現場粉絲熱情，儘管保六在旁管秩序，但柯文哲仍走了近5分鐘才抵達舞台。柯文哲致詞時，也不忘4度批評蔡政府，四度詢問支持者「這樣的台灣，是你想要的嗎？」

民眾黨4週年黨慶於6日下午2時30分在台中國際展覽館登場，民眾黨主席柯文哲與諸多黨員、支持者到場相挺，約莫2時左右，現場座位已經坐到半滿，而諸多黨員也穿著民眾黨背心與會。據了解，該場活動一開始擺放3000張椅子，但後來持續新增擺放椅子，具體座位數尚不明。

而該場活動也比原本預期時間延遲20分鐘，本來預計下午4時40分就要進場的柯文哲，一開始先由演員進行舞台劇演出，約於下午5時才開始大進場，只見柯文哲一入場，原本坐在椅子上的支持者紛紛站起來靠近中間走道，並揮舞旗幟大喊「台灣的選擇柯文哲」、「柯總統」、「凍蒜」等言論；儘管有保六開道，柯文哲也花了近5分鐘才走上舞台。

▲民眾黨主席柯文哲大進場。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲也於致詞時4度批評蔡政府，表示台灣正面臨著關鍵時刻，2024大選攸關台灣的未來，這個選擇會決定人民生活更加幸福，還是輪迴在痛苦當中。

柯文哲提及「經濟奇蹟」、「亞洲四小龍」、「台灣錢淹腳目」、「東亞的民主燈塔」曾是台灣在世界舞台上的代名詞，如今卻黯淡無光，取而代之的是高房租、高房價、高工時、低薪資、司法不公、詐騙橫行、網軍治國、媒體控制、勞健保連年虧損、電力不足，「缺水、缺電、缺工、缺地、 缺人才，甚至缺蛋，這樣的台灣，是你想要的嗎？」

柯文哲指出，總統蔡英文曾於3年前告訴大家，「中央政府編列預算，達到22年來首次收支平衡，這個政府是有史以來最有財政紀律的政府。」但政府公然說謊，說要成立國家打詐隊，「我看現在的中央政府，才是真正最大的國家詐騙隊，這樣的台灣，是你想要的嗎？」

柯文哲說，蔡政府將「特別預算常態化」、7年來特別預算總金額已經超過2兆，是馬、扁政府時期總和的2倍，儘管民進黨想美化數字、粉飾太平，但截至2023年07月21日為止，中央政府債務已經達到5兆9938億，平均每位國民負債25.6 萬，「這樣的台灣，是你想要的嗎？」

柯文哲強調，台灣房價愈來愈高，蔡英文任內的成屋價格，全國平均上漲27%，台灣租屋市場更是連續上漲14年，現在不只是買不起的問題，連租也很困難，然而民進黨總統參選人賴清德卻說「房價在降」，「這樣的領導人，是你想要的嗎？」

最後，柯文哲喊話，不能讓那些用選票選出來的政治人物，反過頭來踐踏民主，「30年來，藍綠無法落實給人民的承諾，這一次，就讓台灣民眾黨、讓柯文哲啟動政治革新，讓我們重新相信美好台灣！」