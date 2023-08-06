另類名牌包？柯文哲公事包12萬得標　郭台銘曾標下500萬公事包

▲高虹安拿出柯文哲的公事包拍賣。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

今日為民眾黨四周年黨慶，活動過程中最受矚目的就是拍賣會，其中，柯文哲任職於台大醫院所使用的公事包年代感十足，連包包把手都斷掉，最後仍以12萬售出，引發熱議。不過，這並非拍賣會上有史以來最貴的公事包，鴻海創辦人郭台銘就曾以500萬標下前衛生署長楊志良的公事包。

拍賣會一開始擺出3項物品，分別為競選背心、一日北高安全帽和皮帶，柯文哲競選總幹事黃珊珊也分別喊出起標價，競選背心為1332元，安全帽555元，皮帶因為象徵「阿北的安全感」，所以起標價為6666元，而歷經約5分鐘的線上標價，最後分別以10萬、10萬和2萬元售出；而新竹市長高虹安則拿出「神秘拍賣物」，也就是柯文哲在台大醫院擔任醫生時使用的公事包，年代感十足，連包包的把手都斷掉，用膠帶進行2次修補，一路使用直至當選台北市長後，最後以12萬元售出。

不過，這並非拍賣會史上最貴的公事包，2011年，楊志良為協助弱勢者籌措健保費，在卸任前宣布將隨身使用5年多、原價3千多元的真皮公事包上網拍賣，並表示不論最終結標價是多少，都願意捐出相同價碼、上限台幣50萬的公益金，所得全數捐給健保愛心專戶，引發拍賣網站激烈競標。

但儘管眾人積極搶標，仍不敵郭台銘的決心，郭台銘表示，他是在拍H1N1的宣傳廣告時認識楊志良，並對楊志良有guts、有膽識的處事態度，以及清廉作風印象深刻，並要求下屬必須以「無限預算、無限上綱」競標，最後以500萬零900元標下。

郭台銘在和楊志良面交時，在公事包上簽下「好膽愛心包」後又回送給楊志良，希望藉此拋磚引玉，讓國內多幾個有骨氣的政務官。

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者林敬旻攝）