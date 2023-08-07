「2023桃園Fun暑假」4大領域課程　1,500梯次逾3萬學子參與

▲桃園Fun暑假–112年度暑期國中小科普營隊系列活動。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園Fun暑假–112年度暑期國中小科普營隊系列活動，6日於桃園市圖書館新總館進行科普大師講座。市長張善政出席活動表示，這場主題為「邁向太空：工作和休息在地球之外」的科普講座，由他的台大老同事孫維新教授擔任主講人，透過互動體驗趣味科普實驗，培養同學對於科學實驗的好奇，擁有探究與解決問題的能力。

張市長表示，為培養下一代在科技、科普、藝文、生命品德等4大領域的觀念及素養，市府首次安排在暑假舉辦大規模的夏令營，讓孩子透過性向選擇參與主題，今（112）年總計舉辦達1,500梯次的暑期營隊，預計逾3萬學子受惠，希望讓桃園培養的學子青出於藍勝於藍，成為台灣最傑出的下一代。

教育局長劉仲成表示，為讓本市學子擁有多采多姿的假期，市府以「2023桃園Fun暑假」為主題，於暑期整合科技、科普、生命品德、藝文等4大主軸，提供跨校、跨階段及跨領域營隊活動，並結合各高國中小自辦多元展能的營隊課程，總計13區共有1,500梯次的暑期營隊活動。

劉局長指出，教育局今年也首次舉辦科普大師講座，包括成功大學教授李旺龍「您不知道的早知道」、台灣大學教授林書妍「當茶葉風味遇上科技力量」、設計師蕭青陽「蕭青陽的設計人生」、台灣大學教授黃從仁「數位時代怎麼學與記？心理學與腦科學的觀點」及今日舉辦的天文學家暨台大教授孫維新「邁向太空：工作和休閒在地球之外」，鼓勵家長與學生親臨現場，透過親子共學豐富假期生活。

包括市府教育局長劉仲成、桃園市圖書館長唐連成、桃園區長許敏松與天文學家暨台大教授孫維新等皆一同出席。