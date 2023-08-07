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收到裸照驚嚇！她反被母指責「不檢點」⋯心理師1句話讓媽媽傻了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲高二女收到學長傳來裸照道歉，受到驚嚇，不料事後她卻被母親指責「行為不檢點」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／謝依婷
摘自／寶瓶文化《親愛的小孩，今天有沒有哭

一個燠熱的下午，高二的螢螢隨著媽媽進到診間，窗外的豔陽照不亮她灰暗的表情。

「請問螢螢今天是什麼原因過來就診呢？」我問。
螢螢低著頭不說話，而媽媽看上去很焦慮，卻又吞吞吐吐。
「呃，她在學校遇到了一點事，我很擔心她在心理上是不是有受影響。」媽媽隱晦地說著。

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經過努力地澄清後，媽媽才終於說出所謂「學校的事」，原來螢螢交了一個男朋友，是大她一屆的學長。

「這個年紀的孩子會對感情產生興趣也是挺正常的。所以是什麼狀況讓媽媽你這麼擔心呢？」我進一步詢問。
「我已經跟我女兒說過很多次，不要在上大學前交男朋友，會影響課業。結果她不只給我交學長，他們的LINE裡面，那個男生還傳那些不三不四的照片！我絕對會告死他，這個變態性騷擾我女兒！」媽媽聽到我的問題，突然像被戳破的氣球般整個爆發出來。

「醫師，有些事我想單獨說⋯⋯」螢螢的眼睛開始朦朧一片水氣，聲音小到幾乎聽不見。我好說歹說地勸媽媽先在外面休息，她才心不甘情不願地離開。

原來，螢螢跟這位學長是在熱音社認識，兩個人對彼此都有好感，最近在學長告白後，螢螢也答應當他的女友。然而，在螢螢承諾交往後，學長便開始對螢螢有一些親密的試探行為。

「學長一開始是想牽我的手，我讓他牽了。後來在社辦沒人的時候，他開始會抱我，想要親我，我們也接吻了。」螢螢回想著交往經過，臉上卻寫滿迷惘，不見一絲甜蜜的表情。

我詢問螢螢跟學長有這些親密行為時，她是什麼心情。螢螢迷惑地說，她也不知道。

「學長說，既然我是他女朋友，這些行為都很正常啊。我覺得到這邊我都不討厭，但是後來⋯⋯」螢螢的表情開始起了變化，眼睛驚恐地睜大，露出十分不適的表情。「上禮拜學長要我摸他⋯⋯我覺得很害怕，說我不想。學長說女朋友本來就應該要可以接受這些，不過他倒是也沒強迫我，只說我這樣讓他很失望，我們吵架了，我心裡很難過。回到家，就收到學長傳訊息向我道歉，說是他不好。」

螢螢和男友吵架本來很傷心，男友道歉的訊息讓她瞬間像吃下一顆定心丸。兩人和好後，又開始說些甜甜蜜蜜的情話，男友告訴她這世上他最愛的人就是螢螢，為了她，他什麼都不怕、都可以給。

正當螢螢覺得一陣窩心時，手機突然傳來一張他一絲不掛的裸照。「寶貝你看，我和你之間沒有任何祕密。這是我最私密的照片，你存下來，想我的時候就可以看。」螢螢頓時傻了，不知該如何回應。「我都這麼毫無保留了，寶貝是不是也該展現一下誠意啊？」

看到手機又跳出學長的訊息提示，嚇壞的螢螢腦袋一片空白，只能隨便回些「我媽叫我了掰掰」，就趕快關閉手機螢幕。「其實我本來就知道我媽有時候會偷看我的手機，所以定期會把聊天訊息刪除。但是那天真的太驚嚇了，加上我媽突然叫我下樓吃水果，一時沒有刪訊息。誰知道好死不死，我媽那天晚上就看了我的手機。」

媽媽看見訊息和照片，勃然大怒，劈頭就把螢螢罵了一頓，說她不知檢點、行為放蕩，還說對方是性騷擾，她一定要給他好看。

螢螢怕媽媽真的去找男友麻煩，把事情鬧大，聲淚俱下地對媽媽道歉，保證自己沒有和對方發生進一步的親密行為，並發誓再也不會跟學長來往。

媽媽雖然沒有去找學長，但是從上週到現在，每天都提起這件事，接著就不停碎念螢螢是不是自己跟男生走太近，又問她反省了沒有。

螢螢每夜以淚洗面，都不敢讓媽媽知道，直到今天再也壓抑不住，在上課時突然暴哭不止，導師告知媽媽帶她回家休息。

我聽到這裡，總覺得哪裡怪怪的。

「明明是學長對你做了這些事，你也覺得很受傷，結果卻是你向媽媽道歉嗎？」我問。
「對啊，好像從小都是這樣。」螢螢苦笑。「我記得小時候，有一次我幫忙洗碗，不小心打破了一只。媽媽聽到聲音後過來，劈頭就罵我『怎麼這麼不小心！』她完全不關心我有沒有受傷，只在乎她的碗。」

還有一次，螢螢在學校打躲避球時跌倒，膝蓋都流血了，媽媽邊幫她擦藥邊罵，碎念「一個女孩子，為什麼要去做這麼粗魯的運動」。「反正一切都是我的錯。就算我受傷了，也是我的錯。」螢螢邊啜泣，邊說道：「今天上數學課的時候，我突然越想越難過⋯⋯為什麼都是我的錯？結果就哭出來了。」

螢螢離開診間後，換媽媽進來。

「今天老師打給我的時候，我真的嚇壞了。我沒想到這件事到現在還讓螢螢覺得這麼受傷，但她又一直叫我不要去找那個男生麻煩。可是看到螢螢這樣暴哭，我實在很想直接去學校，把事情都講出來⋯⋯」媽媽恨恨地說。

「媽媽，你看到螢螢收到那些訊息時，是什麼感覺？」察覺到母女間的想法有著落差，我思考著該怎麼讓媽媽明白，女兒除了對男友的行為感到不適，也同時因著媽媽的指責而更加委屈。

「還能有什麼感覺？！當然是氣炸了啊！這個男生對我的寶貝女兒做了什麼事啊！萬一我那個天真的女兒真的傻傻被他騙了，把私密照傳給對方，結果流出去，那她以後還要不要做人？」

媽媽滔滔不絕地說著她的擔心，什麼「看新聞就是有小女生被網友騙，結果私密照外流，在網路上傳來傳去，結果女生得了憂鬱症，想自殺」，「鄰居的女兒十八歲就被搞大肚子，結果休學，人生都毀了」之類的。故事一個接一個，洋洋灑灑的都是為人母的擔憂。

「媽媽，聽得出來你當時非常焦慮和擔心。那你有想過，螢螢那時候是什麼感覺嗎？」我問。

「她是什麼感覺⋯⋯？」螢螢媽媽突然語塞，只是遲疑地重複著我的話。「我怎麼知道她有什麼感覺？她從來都不說啊。我這個女兒從小就很傻、很好騙，別人跟她說什麼都『好好好』，從來不反駁，所以我才會這麼擔心她。現在果然發生事情，我明明跟她說過⋯⋯」

「媽媽，其實在這件事情上，最重要的是螢螢的感受，對吧？」見媽媽又開始迴圈她的焦慮，我單刀直入。「你有想過為什麼螢螢都不說她的感覺嗎？」

她錯愕地望著我，似乎沒想過會有人這樣質問她。
「我的經驗中，很多孩子都是因為怕被罵，所以不說。」我自問自答。
「怎麼會呢？我都是擔心她才念她呀。她發生這種事，我心疼都來不及了，怎麼會罵她。」媽媽理直氣壯地表示。

我聽到了一個關鍵詞，連忙抓住。
「你為什麼會覺得心疼她呢？」我問。
「因為⋯⋯因為⋯⋯她收到這種照片，應該也很害怕吧。我是她的媽媽，卻讓她獨自面對這種事，當然會心疼呀！」媽媽努力思考著。

螢螢的媽媽其實感受到了女兒的害怕，而她一方面驚慌，一方面又自責沒有保護好女兒⋯⋯種種情緒化成對自己的生氣，接著這些混雜的情緒統統投射到女兒身上，變成怪罪她為什麼那麼不小心。

「你明明是自責和心疼女兒，但你跳過了『關心』這個步驟，直接檢討她。螢螢感受到的就只是自己一直被念、被罵。」我試著把母女溝通的問題點出來，媽媽聞言沉默。

「那⋯⋯我該怎麼做？」安靜一陣後，媽媽小心翼翼地詢問。
這樣以責備取代支持的互動模式已經持續了十幾年，使得她連最單純的關心也需要人提點。

「如果螢螢現在還是個小小孩，地上有顆石頭，讓她走路時跌倒了，你會怎麼做呢？」我問。
「當然是把她扶起來，看看她有沒有受傷，」見我不住點頭，媽媽總算放心地說下去，「然後抱抱她、哄哄她呀。」
「媽媽，其實你會嘛！」我鼓勵著頓悟的媽媽，她不好意思地笑了。「回家就是這樣，先關心螢螢有沒有受傷，然後帶她去吃點好吃的、逛逛街，或是做任何你們喜歡一起做的事都可以。」

「她小時候最喜歡吃冰淇淋。不管哭得多傷心，只要買冰淇淋給她吃，她就會笑得好可愛。我全世界最可愛的寶貝呀，怎麼會遇到這種事⋯⋯」媽媽露出苦甜參半的表情，那是為人母才會有的心情。

看著她們母女倆離開診間，我心知互動模式不是一朝一夕可以改變的。然而，我期待這次看診對她們母女之間的溝通，是如同嬰兒學步般的一個開始。

★本文摘自寶瓶文化出版《親愛的小孩，今天有沒有哭：兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》，作者謝依婷，兒童青少年精神科專科醫師。揉合臨床經驗書寫創作，揭露兒心醫師的服務對象一直都不只是小孩，還有疲憊挫折的爸爸媽媽、充滿疑惑的阿公阿嬤，甚至是需要支持、陪伴的學校老師和其他專業人員。

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