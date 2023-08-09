獨／「主管肉搜女員工個資！」PChome爆職場性騷擾　員工曝內部公告

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

先前網購平台PChome在臉書玩性騷哏，引發網友一陣撻伐，沒想到事後有員工爆料，他們內部也有高階主管對女員工性騷擾，不僅濫用職權肉搜女員工的個資，甚至連女方前夫和親友都不放過。可是事件爆發之後，還沒有任何懲處，加害者就火速離職，根本沒有受到任何懲處就安全下崗。

台灣#Me Too事件延燒到演藝圈，PChome先前卻把事件當作玩笑哏，在臉書發文「傳自拍照給白人哥看看啊」、「教你那麼多，你要先親我一下」等，隨即遭到網友砲轟。雖然PChome事後急忙刪文並道歉，但有內部員工在下方留言，指控PChome內部也發生性騷擾事件，不過上層主管卻冷處理。

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一名PChome員工A就向《ETtoday新聞雲》爆料，該名性騷擾加害者是公司的高階主管，已經任職10年以上，業務權限很大，可以查到消費者、員工的相關個資。先前那名主管就濫用職權查到部門底下女員工的電話，也找到對方前夫的個資，不斷打電話騷擾謾罵，且只要跟女員工關係好一點的同事，也都會被針對大罵，導致女方心靈承受相當大的壓力。

▲PChome內部爆出性騷擾事件。（資料照／PChome提供）



員工A透露，內部工作很仰賴信件往來，那名主管平時都會傳10幾封信件騷擾女員工，也會當面言語騷擾。之後女員工申訴到上層，雖然公司獎懲委員會有開會處理，加害者也已經認了，可是在懲處結果公告之前，加害者就馬上提離職，只花1、2天就交接完成繁雜的業務內容，公司也火速同意，讓他直覺不對勁，「加害人沒有受到任何的懲處，就安全的離開崗位」。

▲員工A公開公司內部公告。（圖／讀者提供）



員工A也說，先前有員工在臉書貼文下方留言爆料時，執行長還在員工大會上指稱，爆料內容與事實有很大的偏差，「起因是2人私人感情因素延伸為職場及私領域的持續騷擾及言論」，用感情糾紛含糊帶過，不過事後公司職安委員會發出公告，認定有性騷擾事實，他認為前後說詞很矛盾。

員工A還爆料，加害者離開之後，雖然沒有聽聞其他員工被性騷擾，不過PChome在倉庫中也有發生職場不法侵害事件，目前尚有其他員工受到停職調查。