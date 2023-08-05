如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

▲柯文哲出席「未來城市，青年進行式論壇–青年政策白皮書」活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／桃園報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票，5日下午受邀出席國際青商總會舉辦的青年論壇，與青年對話。柯文哲演講時說，「只要台灣還是在加工出口，薪水拉不起來」，因為產業沒有升級，老闆都賺不到錢當然壓縮工資；他認為，產業升級牽涉到教育，新的機會來的時候，哪些科系要擴張、已經淘汰的要縮編，「學校不是教老師會教的，要教學生需要的、要教社會需要的」。

柯文哲演講時表示，「年輕人不怕辛苦，怕的是沒有希望；買不起房小事，沒有希望最嚴重」；他提到，台灣過去30年來國家產業政策最大敗筆就是產業升級失敗，利潤毛3到毛4，都沒賺錢。

柯文哲說，過去加工出口業都很成功，台灣那段時期「台灣錢淹腳目」，可是爬到一個程度就發現糟糕，因為地球是平的，產業沒升級，跟你競爭的人太多了，一直在做代工，「過去20年薪資所得不會上升，產業沒有升級，老闆都賺不到錢當然壓縮工資」。

柯文哲表示，低薪對經濟的效果很嚴重，錢賺多才會去買東西，買東西才會讓經濟發展，「台灣現在就是財富開始集中，大部分人扣掉生活所需，沒有剩餘的錢去買東西，經濟活躍在下降」。

柯文哲也提到，新的機會來的時候，哪些科系要擴張、已經淘汰的要縮編，「學校不是教老師會教的，要教學生需要的、要教社會需要的」；他舉例，史丹佛大學每年要開課還會問附近企業，要教什麼人才？但台灣的教育部重來沒有做過，所以台灣很好笑，缺工、薪資低，缺工應該要薪資高才對。

「只要台灣還是在加工出口，薪水拉不起來。」柯文哲說，首先要面對事實，台灣人口結構的改變，做政策一定要看人口結構，特別是做政策的規劃。如果回到20年前，「大學要關閉、勞保要破產，20年前就知道了」。

柯文哲直言，現在台灣政策規劃有一敗筆，都以為人口結構還是1985年的狀態，福利政策、教育政策還停留在1985年。做任何政策最重要是要預測未來20年的人口結構，台灣沒有人口紅利，再做勞力密集工業不行，這很多政策也要修改，「現在來不及了，等下一任總統修改」。

柯文哲指出，台灣經濟的困境、特別是實質薪資所得沒有上升，最主要理由是產業升級失敗，我也問過公務員為什麼這麼保守？他們說企業可以倒閉政府不可以倒，「我說狗屁，政府都可以政黨輪替了」。

「矽谷開的公司，開1家倒49家，成功是例外、失敗是常態。」柯文哲說，一直在提高成功率是錯誤的，應該要建立允許失敗的環境，不要看矽谷出產了YouTube、臉書、Google、特斯拉，「問題是，失敗的更多」，這是國家政策要改變的地方，如果不能建立一個允許失敗的環境，台灣產業難以升級轉型。

「台灣短期內沒有辦法參加區域經濟組織，最近CPTPP我只是不小心講實話。」柯文哲說，政府都在騙台灣人民，兩岸問題不解決沒有辦法參加CPTPP，所以國內傳統產業要想辦法轉型。但這牽涉到教育，他舉以色列為例，稱以國創新能力是台灣好幾倍，因為他們的教育是教導怎麼當老闆，台灣還在填鴨式教育、教怎麼當勞工。

「台灣如果真的要解決新創產業問題，教育要改。」柯文哲說，從數據來看，台灣高等教育占GDP的比重太低，表示台灣在高等教育的投資不夠，所以很難出現獨角獸。

至於如何讓年輕人畢業即就業？柯文哲說，對於教育體系要有新的概念，叫「人才流」，從小學、國中開始，到了高中職，多少人要進高中、多少人要進高職、多少人要念大學、多少人要念研究所，每一關都要分流，甚至哪些念國外研究所。

柯文哲說，教育過程是流動，有很多分岔路，「要控制那個分岔路」；柯說，技職教育一定要解決，「不可以讓太多人念沒有用的大學，乾脆給他念技職學校」。「人才流」一開始國家就要控制，像醫學系人數要控制，現在醫學系人數太多。

柯文哲還提到，以前在台大醫院，常常主治醫師做住院醫師的工作、住院醫師做實習醫生的工作、實習醫生做歐巴桑的工作，「打針什麼的，一定要住院醫師做嗎？訓練專門打針的護理師都更會」。

「為什麼會學非所用？」柯文哲強調，要訓練社會上需要的，不是訓練老師會教的，整個教育系統的人才流目前是完全失控、沒有管制，「像現在台積電需要這麼多人才，相關科系要增加，不然要開放國外人才進來」，該開放要開放、該收的要收，為什麼年輕人會學非所用，因為教的不是社會需要的。