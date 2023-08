柯文哲稱若當選「不發前瞻預算」　下任總統別講屁話就好

▲柯文哲出席「未來城市,青年進行式論壇–青年政策白皮書」活動。(圖/記者陳家祥攝)



記者陳家祥/桃園報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票,5日下午一同出席國際青商總會舉辦的青年論壇,與青年對話。民眾黨總統參選人柯文哲在QA時提到,如果他當總統,不會發什麼「前瞻計畫」、「防疫特別預算」,並稱下一任總統不要打高空、不要講什麼偉大的願景,「不要貪污、認真一點早上7點30分就上班、工作久一點,誠實一點面對問題,這樣就好」。

國際青商會總會長林鼎鈞提問指出,國家未來的領導人,除了政策外最重要是格局、勇於承擔的執行政策,如果把手上這票投給你,怎麼說服年輕人可以讓台灣更好?

「To see is to believe,我不會貪污。」柯文哲說,如果他當總統,不會發什麼前瞻計畫、防疫特別預算,一開始沒有口罩、沒有疫苗、沒有PCR,錢是跑去哪裡?前瞻計畫8400億,你告訴我我國前瞻計畫的建設,寫幾項給我看?我想到的是新竹棒球場。

柯文哲說,下一任總統不要打高空、不要講什麼偉大的願景,「不要貪污、認真一點早上7點30分就上班、工作久一點,誠實一點面對問題,2025台灣可能非核家園嗎?問題是國家政策竟然不改,就這樣弄下去,不要為了意識形態把國家搞垮」。

柯文哲強調,他不會講那種屁話、幹話,不要貪污、認真工作、誠實一點、不要太意識形態,願意跟國人說國家面對的問題是什麼、問題要怎麼解決,這樣就好。