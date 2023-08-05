柯文哲稱若當選「不發前瞻預算」　下任總統別講屁話就好

▲柯文哲出席「未來城市，青年進行式論壇–青年政策白皮書」活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／桃園報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票，5日下午一同出席國際青商總會舉辦的青年論壇，與青年對話。民眾黨總統參選人柯文哲在QA時提到，如果他當總統，不會發什麼「前瞻計畫」、「防疫特別預算」，並稱下一任總統不要打高空、不要講什麼偉大的願景，「不要貪污、認真一點早上7點30分就上班、工作久一點，誠實一點面對問題，這樣就好」。

國際青商會總會長林鼎鈞提問指出，國家未來的領導人，除了政策外最重要是格局、勇於承擔的執行政策，如果把手上這票投給你，怎麼說服年輕人可以讓台灣更好？

「To see is to believe，我不會貪污。」柯文哲說，如果他當總統，不會發什麼前瞻計畫、防疫特別預算，一開始沒有口罩、沒有疫苗、沒有PCR，錢是跑去哪裡？前瞻計畫8400億，你告訴我我國前瞻計畫的建設，寫幾項給我看？我想到的是新竹棒球場。

柯文哲說，下一任總統不要打高空、不要講什麼偉大的願景，「不要貪污、認真一點早上7點30分就上班、工作久一點，誠實一點面對問題，2025台灣可能非核家園嗎？問題是國家政策竟然不改，就這樣弄下去，不要為了意識形態把國家搞垮」。

柯文哲強調，他不會講那種屁話、幹話，不要貪污、認真工作、誠實一點、不要太意識形態，願意跟國人說國家面對的問題是什麼、問題要怎麼解決，這樣就好。