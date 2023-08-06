逃亡11年「1張照破功」！義頭號通緝犯落網　嗨慶足球隊奪冠曝行蹤

▲ 拉波爾塔被拍到在餐廳慶祝球隊贏球。

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利百名「最危險逃犯」名單中，一名通緝犯因涉入黑手黨、逃稅及詐欺被判刑，躲避當局追緝整整11年後，近日因對足球的熱愛，被拍到在餐廳慶祝球隊奪冠而暴露位置，最終在希臘落網，義大利警方正尋求引渡。

綜合《衛報》及《太陽報》，那不勒斯憲兵隊警察指出，逃亡11年的通緝犯拉波爾塔（Vincenzo La Porta）幾周前被拍到現身希臘科孚島（Corfu）一家餐廳，在一張球迷慶祝那不勒斯球隊睽違33年首度獲得義甲聯賽冠軍的照片中被認出，可見他為了球隊勝利歡欣鼓舞，未料意外暴露身分，7日28日在路上騎機車時被希臘警方攔下逮捕。

現年60歲的拉波爾塔被指與那不勒斯黑手黨克莫拉（Camorra）有關，因共謀、逃稅及詐欺罪名被判14年徒刑。但他自2010年代初期躲避司法審判至今，被列入百名頭號通緝犯名單，義大利當局正尋求將他引渡回國服刑。

科孚島一家餐廳老闆透露，拉波爾塔過去一個月來都在他手下擔任助理廚師，在島上相當低調。

義大利憲兵隊發言人則說明，他們持續追蹤拉波爾塔的網路活動，包括金融交易，等待他出現破綻，最後調查人員在球迷聚集餐廳慶祝的照片中發現他，「出賣他的是他對足球和那不勒斯隊的熱情。球隊奪冠後，他忍不住想慶祝一下。」

科孚島警方表示，拉波爾塔將被關押至法官裁決是否引渡，目前不清楚他是否聘請律師。