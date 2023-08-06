愛神的箭射向你　4星座8月甜蜜蜜

▲愛神來了！（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

愛神射箭特別點名你！塔羅牌老師艾菲爾分享，8月金牛座、處女座、天蠍座和水瓶座甜蜜蜜，超級滿月的光芒將撫慰你的心靈，讓你敞開心扉迎接愛情來臨，可能在意想不到的時刻遇見真愛，或與伴侶間增添更多甜蜜回憶。

第四名：水瓶座

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8月水瓶座特別被點名，愛情甜蜜滿溢！這個月對你而言，同樣是桃花運旺盛的時刻。 8月23日的火星海王星相位，將為你帶來戀愛和感情方面的機會，也可能讓你與伴侶間增添浪漫氛圍。

你的獨立和聰明使你在感情中更加吸引人，讓你成為眾人矚目的焦點。把握這些愛情的契機，展現真實的自己，不怕展現真心和感情，相信愛神的箭會射中你的心，讓你在這個充滿愛意的8月享受甜蜜與幸福，與愛人攜手走向美好未來！

第三名：天蠍座

8月天蠍座特別被點名，對你而言，這也是感情運旺盛的月份。8月13日的英仙座流星雨高峰期，將帶來浪漫和甜蜜的時刻，讓你與伴侶之間更加親密和投入，你的熱情和神秘感是你最迷人的武器，吸引著更多人的注意和青睞。

無論是在戀愛關係中還是單身尋覓，敞開心扉，用真摯的愛和熱情迎接這個充滿愛意的8月。相信愛神將為你織成美麗的愛情童話，讓你在這個月充滿甜蜜與幸福！

第二名：處女座

8月處女座特別被點名，愛意飽滿幸福！對你而言，這將是一個桃花運旺盛的月份。 8月23日的火星海王星相位，將帶來浪漫和激情的時刻，讓你更容易吸引到心儀對象，你的細心和溫柔讓人對你產生更多好感，使你成為愛情中值得依靠的對象。

無論是追求新愛情還是加深現有感情，敞開心扉，把握愛的機會，讓這個8月充滿甜蜜，享受愛情的芬芳滋味，相信愛神的箭射中你的心，帶來幸福的美好時光！

第一名：金牛座

8月金牛座特別被點名，愛情甜美無盡！這個月對你而言是桃花運的盛放時刻。8月28日的天王星開始逆行，將為你帶來嶄新的戀愛機會，或是讓現有的感情關係更加炙熱。

你的忠誠和穩健特質使你成為愛情中值得信賴的對象，吸引更多關愛和欣賞。不論是單身還是有伴侶，保持開放心態，敞開愛的大門，迎接來自愛神的浪漫祝福，讓這個8月充滿甜蜜的感覺，享受愛情的美好時光！