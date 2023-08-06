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立秋要到了！威力彩衝2.2億　「3星座」財運超旺

威力彩上看2.2億，3星座財運旺。（示意圖／焦正德攝）

▲威力彩上看2.2億，3星座財運旺。（圖／CTWANT提供）

 圖文／CTWANT

立秋將至，而威力彩衝2.2億，人人都希望能中大獎財富自由。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文說，有3星座有偏財運，雙魚朋友有機會被老闆犒賞，立秋之後記得暗示老闆，說不定會拿到獎金或是加薪機會。

Top3：天蠍座

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天蠍座立秋開始財神會擁抱你，對你特別眷顧。例如：當你想買某個東西時，朋友心有靈犀先送給你了，或是你剛好碰上折扣優惠，甚至是抽獎活動獲得等等。小孟老師在此提醒你，若你有想買的東西，可多用網路搜尋或問朋友，也許會有意想不到的收穫唷！

Top2：獅子座

立秋後你會「因信任而受惠」，你的眼光會為你帶來意外之財。例如：你買到一些已絕版的東西，賣出時還因此小賺一筆，或你之前所做的投資，在今年有利潤可以回收唷！偏財運還不差。小孟老師在此提醒你，平時辛勤研究做功課，能培養出精確眼力，託付可信任之人，將能為你拓展財源。

Top1：雙魚座

雙魚座的人若你是老闆，你會經營的愈來愈好、有聲有色，立秋後結帳時有盈餘，也代表公司有賺錢。若你是員工，老闆也會犒賞你，若你過去做很多事情，記得立秋後跟老闆暗示一下，說不定會拿到老闆給的獎金或有加薪機會，另外公司同事是你的偏財貴人，可以請同事幫忙買威力彩，說不定會中到不錯的獎項。

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