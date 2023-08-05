箔子寮漁港海水倒灌「50年前災情重現」　張麗善盼中央協助改善

▲雲林沿海鄉鎮漁港地勢低窪，每遇漲潮或有海水倒灌現象，這次遇到天文潮及風暴潮雙重效應，造成昨天超過2公尺高的潮位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉箔子寮漁港受到天文大潮，以及卡努颱風西南氣流的雙重影響，昨日海水倒灌發生嚴重溢堤，造成漁會附近及碼頭道路積淹水及鄰近養殖魚塭受波及。縣長張麗善今（5）日中午率縣府團隊現勘，漁民紛紛建議全面加高堤防，並將漁港外移。

水利處長許宏博說明，箔子寮漁港除海堤外，整體碼頭相對高程僅0.5-1.5公尺，適逢天文大潮及卡努颱風外圍環流影響，昨日中午漲潮高度為2.15公尺，海水倒灌，造成漁會大樓前內、碼頭道路、箔子寮漁船加油站，及周遭養殖魚塭等地區積淹水嚴重。

▲鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊及漁民們提出，填海造陸可將漁港往外移，一勞永逸解決數十年的溢堤問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許宏博指出，箔子寮漁港附近有個缺口，漲潮致使海水旋轉力強，掏空路面下方地基，目前口湖鄉公所已先行拉線警示，日後將提報中央颱風災害復建方案。農業處長魏勝德也表示，這次溢堤的海水流入鄰近魚塭，或有延遲性災損，如發現魚池的養殖漁產災損，請漁民向公所提報，再由縣府轉報中央，爭取天然災害現金救助。

縣長張麗善表示，雲林沿海鄉鎮漁港地勢低窪，每遇漲潮或有海水倒灌現象，這次遇到天文潮及風暴潮雙重效應，造成昨天超過2公尺高的潮位，碼頭附近道路淹水及鄰近魚池受波及。即使縣府每年執行抽砂工程，但治標不治本，不敵一次大潮就把抽的沙又全沖回，經縣府水利團隊及地方鄉親的意見，將先針對尚未加高的部分堤防給予加高，以暫時且最快速的解決目前倒灌淹水的問題。

▲雲林沿海鄉鎮漁港地勢低窪，每遇漲潮或有海水倒灌現象，這次遇到天文潮及風暴潮雙重效應，造成昨天超過2公尺高的潮位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有關鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊及漁民們所提，填海造陸將漁港往外移，一勞永逸解決數十年的溢堤問題，張麗善說，縣府將從長計議，雲林位於國境之西，沿海也有很多漁港：麥寮港、台西港、五條港、台子村漁港、箔仔寮漁港，縣府將組成專案小組，針對箔子寮漁港及所有的港口進行通盤檢討，向中央提出計畫爭取相關改善或改建經費，前鎮漁港改建預算就高達81億，希望中央不要有黨派、藍綠之分，請求中央體恤所有漁民的辛苦，給予平等的經費挹注。

▲農業處長魏勝德也表示，這次溢堤的海水流入鄰近魚塭，或有延遲性災損，如發現魚池的養殖漁產災損，請漁民向公所提報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

