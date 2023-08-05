卡努農損逾千萬！98%在南投苗栗　農業部列重災區擴大救助

▲行政院農業部8月1日正式揭牌並啟用。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

杜蘇芮颱風前腳剛走，卡努接續而來，導致台灣中南部地區豪雨成災，農業損失慘重，行政院農業部今（5日）公布《卡努颱風農業災情報告》，南投苗栗列為農損重災區，同時也回應地方政府需求，公告擴大杜蘇芮颱風高屏兩縣市農損救助範圍。民進黨立委鍾佳濱也在臉書上發文，「屏東縣香蕉」也列入農災救助項目，提醒屏東蕉農及農友們，在期限內備妥資料提出申請。

農業部繼2日公布《杜蘇芮颱風農業災情報告》後，今再公布《卡努颱風農業災情報告》，報告指出，至今日上午為止，農業產物估計損失1,296萬元，且以南投縣的654萬元及苗栗縣的618萬元，為卡努颱風主要的受災地區，兩個縣市的農損金額，即佔了卡努颱風農損總額的98％。

由於雙颱接力到來，導致中南部地區農損情況嚴重，在農業部之前所公布的《杜蘇芮颱風農業災情報告》中，主要的農損地區則是以嘉義縣、高雄市以及屏東縣為主。

為回應地方政府需求，農業部昨公告擴大高屏縣市救助範圍，除了原先的15種作物之外，高雄市另外增加胡瓜、西瓜、香瓜、扁蒲、食用番茄、硬質玉米等6種作物，屏東縣則是胡（芝）麻、木瓜、香瓜、長豇豆、食用玉米、胡瓜、水平棚架網室之塑膠布（網），預計從今日至14日受理農民申報「農業天然災害現金救助及低利貸款項目」。

民進黨立委鍾佳濱昨（4日）特別在臉書發文，表示屏東縣的「香蕉」也將列入《杜蘇芮》農損補助的清單中，同時還在留言區貼出農業部的公告，顯示農產品救助項目，提醒農民朋友要把握時間攜帶相關證件，至所屬的鄉鎮市公所提出申請。