擁衝鋒槍+步槍「子彈1萬4千發」　就是不說來源...男子下場曝

▲桃園檢警偵辦羅姓男子今年3月間被查獲持有包括65K2步槍與上萬發子彈等各式疑似國軍制式彈藥案，圖為現場搜出大批彈藥證物。（資料照／翻攝自社群網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年3月間指揮保二總隊刑警大隊、龜山警分局在龜山區某處民宅，查獲羅姓男子非法持有大批疑似國軍制式槍械，包括衝鋒槍、步槍等4把、子彈1萬4千發，以及大批改造槍械工具與槍枝零組件等證物，整批彈藥猶如小型軍火庫。桃檢查時，羅坦承持有，但辯稱是何姓友人寄藏，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將羅起訴，並建請法院量處最重之刑。

▲桃園檢警偵辦羅姓男子今年3月間被查獲持有包括65K2步槍疑似為國軍流出之步槍，但經比對後證實並非制式槍枝。（資料照／翻攝自社群網站）

桃檢指出，桃檢主任檢察官葉益發今年3月間，指揮警方在龜山區某處透天民宅內，查獲61歲的羅姓男子非法持有衝鋒槍、步槍等4把、子彈1萬4千發、改造槍械工具與槍枝零組件等證物，同日晚間經檢方複訊後，認被告涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有槍、彈等重罪嫌疑重大，且有滅證與勾串共犯或證人之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准，目前仍在羈押中。

桃檢調查，羅男坦承持有，辯稱係於2012年間受何姓男子所託，在龜山區某公園取得一批封存箱子，內有非制式衝鋒槍、非制式步槍、各式彈藥等，何姓男子委託在其住處寄存，另於2020年5月間在台南地區以6萬元向年級不詳男子購得手槍槍管一支，但至於槍彈用途等，羅男則不願說明，何男則因另案偵辦中。

▲羅姓男子被查獲持有包括65K2步槍與上萬發子彈等各式疑似國軍制式彈藥案，目前仍在羈押中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

全案經檢警團隊積極偵查、比對來源，桃檢近日偵查終結將羅男起訴，認被告羅男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，其寄藏非制式衝鋒槍、非制式步槍、子彈及槍砲、彈藥之主要組成零件罪，檢方認為，羅男寄藏之槍枝、彈藥數量龐大，嚴重危害社會安全及秩序，建請桃園地院量處最重之刑。

桃檢強調，對於槍枝衍生之治安問題向來甚為重視，凡涉影響人民生命、身體及財產安全案件均嚴查速辦，以維護社會秩序之安定及保障人民安全。