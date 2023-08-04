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反詐『醫』起來！東警、醫護聯手籲民眾識詐

▲中興派出所與台東衛生所合作進行識詐宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲中興派出所與台東衛生所合作進行識詐宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局台東分局中興派出所於3日與台東衛生所合作進行識詐宣導，在民眾候診期間宣導健保卡遭盜用、醫療推銷等詐騙案例，利用輕鬆幽默的宣導方式讓民眾記憶深刻並放鬆看診緊繃的身心，也邀請民眾加入臉書「165全民防騙」、分局粉絲專頁並將資訊分享予親朋好友，讓宣導不只面對面，而是能透過網路傳遞，達到全民「識詐」進而「打詐」的效果。

「先生(小姐)，您的健保卡使用違規異常，請按9(或點擊超連結)……」中興派出所所長洪振峯於宣導時鄭重告誡，當聽(看)到類似這樣的電話語音(簡訊)內容，絕對是詐騙！不外是偽稱健保署或檢警人員，利用民眾衝動、恐慌的心理，進一步騙取個資或交付存摺、提款卡及密碼，導致民眾財物損失；另近期外縣市也不乏偽稱衛生機關、民間檢驗所人員，以癌症、慢性病抽血檢查服務為由騙取費用，以及在民眾至醫療院所看診時推銷無用器材，導致荷包失血。看診期間突然有陌生人殷切噓寒問暖，可要提高警覺，切勿聽信不明偏方或醫療器材推銷，也應避免讓家中年邁者單獨就醫，因資訊不足而不慎遭到詐騙。

台東警分局分局長陳蔚文表示，現今詐騙手法也不斷「推陳出新」，受騙者年齡層愈來愈廣，小至國中、大至8、90歲都有，如何讓民眾擁有識詐能力、反詐警覺意識是當前治安重點工作。尤其為避免高齡長者、弱勢族群因資訊來源不足，容易成為詐騙集團下手的目標，分局將結合公部門、民間團體、村里長等友軍擴大宣導量能，就是要把防詐觀念植入民眾心中。也呼籲民眾接獲任何電話、簡訊凡是涉及金錢、證件、帳戶等情況，務必提高警覺，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。

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關鍵字：

詐騙衛生所台東

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