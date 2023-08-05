　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

▲▼33歲女前台被患精神病住客砍殺身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

▲33歲女前台被患精神病住客砍殺身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

半個月前，33歲的邵陽女子李思雨在供職的酒店值班時，突然被患有精神疾病的年輕男住客襲擊砍殺，身中50多刀不治身亡。死者母親至今也想不明白，曾姓兇手為何要殘殺素不相識的女兒，她更難以接受的是，酒店居然沒有配備一名專職保全，保障員工的人身安全。

據《大風新聞》報導，8月4日下午2時許，死者母親回憶，33歲的女兒李思雨自去年離婚後，帶著5歲的孩子生活在娘家，女兒在「今天連鎖酒店」邵陽汽車東站店擔任前台。事發7月19日早上6時許，前一晚上夜班的女兒正在前台值班，5歲的兒子還睡在樓上的員工宿舍內。

母親說，事發監視器畫面顯示，當時女兒正在前台低頭整理發票，一名男性住客下樓後，沒說一句話，直接衝進前台，用水果刀殘忍捅殺女兒。女兒大聲呼救，還試圖逃跑，沒有成功。

母親說，兇手行兇十幾分鐘後，在二樓的酒店經理曾經理聞訊趕來，立即與兇手激烈搏鬥，但因對方帶了兩把刀沒有制伏成功。最後是趕來的特警制伏了兇手，女兒卻不幸身亡。

「他們直接把我女兒送到殯儀館了」，母親泣不成聲地說，當天早上8時許，自己正在針灸館接受針灸治療，突然接到丈夫打來的電話。聽到女兒身亡的噩耗，她瞬間昏死過去，後來還是針灸館的人將全身癱軟的她送回了家。

「一個好好的人怎麼一下就沒了？」母親第二天才看到女兒的遺體，女兒全身是血，身上被刺多達50餘處。半個多月來，一想起女兒的慘狀，母親還是會失控悲泣。

▲▼33歲女前台被患精神病住客砍殺身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

▲涉事酒店。（圖／翻攝自大風新聞）

母親從警方聽來的資訊是，兇手曾男是邵東縣火廠坪鎮人，持有二級精神病殘疾證，母親也是精神病人，父親離婚後早已不知所蹤，家裡只有一個姨媽負責監護他。

「兇案發生5、6分鐘我就趕到了，6點24分，我打的110」，曾經理回憶，當時自己正在洗漱，6點15分案發，他大約6點21分左右聞訊趕到前台，當時李思雨已經倒在血泊中，脖子上有傷，還有一點意識，手還能動，喉嚨裡發出微弱的「呃」。

曾經理說，自己第一時間努力搶下了兇手的水果刀，搏鬥過程中雙方均有負傷，但兇手的目標就是李思雨，很快拿出了第二把刀，轉頭繼續捅殺李思雨，但還是被曾經理奪下，最終被打傷制伏。

「（李思雨）脖子上靜脈一刀」，之後兇手被趕到的特警帶走。救護車抵達後，醫護人員在現場搶救了十幾分鐘，李思雨還是因流血過多失去生命徵象，最終宣告不治。

曾經理回憶，兇手是前一晚（7月18日）7時許入住該酒店的，當時還是他辦理的入住手續。他清晰記得，這個身高約170多公分，身分證信息顯示1996年生的年輕男顧客，穿著一身休閒裝，看上去非常陽光，談吐舉止正常，沒有任何異樣。

事發至今，死者一家不僅沒見過曾男家任何親屬，也沒接到過對方打來的一個電話，所有資訊都是從警方處獲取。事發後，邵陽市相關部門組織協調，火廠坪鎮政府派了一名工作人員來，但始終沒與受害人家屬聯繫過。

▲▼33歲女前台被患精神病住客砍殺身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

▲家屬認為酒店負有重大責任。（圖／翻攝自大風新聞）

「他家裡的兩個監護人、邵東政府為什麼不監控他呢」？她至今想不明白，兇手為何特意來到邵陽市，對素不相識的女兒痛下殺手。她認為，當地政府職能部門也存在不可推卸的監管失職。

另一方面，她也難以置信，女兒供職的酒店居然沒聘請一名保全，案發時值班的只有女兒一人，雖然經理事後趕來，但這樣明顯的安全漏洞，導致女兒被襲擊時毫無招架之力，沒有爭取到逃生的機會。

酒店提出的賠償方案是，為李思雨購買的意外人身傷害保險，大約有10萬元（人民幣，下同）的賠償款，再加6萬元的精神撫慰金，一起賠償家屬16萬元。這樣的賠償方案家屬無法接受，雙方仍未協商成功。

「我們是一家小酒店」，曾經理坦承，酒店擁有85間客房，員工只有8人，確實沒有配備專業保全，近年來酒店生意不景氣，他們一天只能開出十幾間房。

他說，過去通常都是一名男員工值夜班，自己每天住在酒店，和員工一起值班。事發前一天晚上，李思雨與這名員工換了班。由於這一切過於突然，案發後，酒店就停業至今。曾經理說，公司與家屬在補償方面尚未達成一致，一直由政府在出面協調。

該酒店為湖南今天酒店集團有限公司旗下子公司邵陽今天酒店有限公司所屬。據企查查顯示，湖南今天酒店集團有限公司成立於2007年8月，法定代表人為余洪，註冊地址位於長沙高新開發區岳麓西大道560號，經營範圍為住宿、預包裝食品零售、酒店管理和房屋租賃。

「實際是我們有人值班的，在案發幾分鐘之內我們就有人出來制止了兇手，是我們酒店的人把兇手抓住的」，該酒店集團一名工作人員4日表示，該案確實是旗下子公司發生的案件，但警方尚未偵破該案，該公司也是作為受害方，正在等待邵陽警方的偵查結果，「公安局說他們也在處理當中，還沒有結果。」

ET快訊
快訊／世大運網球男雙奪金牌！　這一金等了10年
獨／仁愛鄉土石流恐怖視角曝！馬路成蜿蜒泥河
巨大緬甸蟒出沒！　被捕受驚「吐出一隻雞」
2024前哨站！北斗第一家族翻車　顏宏麟當選鎮長
離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道
越南法國麵包爆食物中毒　增至340人！
快訊／南投仁愛鄉「明天停班停課」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

69歲老婦又來「月經」不敢說！　就醫驚見「腫瘤佔滿子宮」

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

吉林舒蘭市「全城泡水裡」1人遇難　副市長「被洪水沖走」失聯

河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

洪水退去「滿地動物屍體」　河北涿州居民憂引發傳染病

郝劭文、李立群捐款百萬！助北京、河北洪災救援及重建

大陸7月因災「死亡失蹤147人」　災情波及1601萬人

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡　海關攔下看傻

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

69歲老婦又來「月經」不敢說！　就醫驚見「腫瘤佔滿子宮」

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

吉林舒蘭市「全城泡水裡」1人遇難　副市長「被洪水沖走」失聯

河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

洪水退去「滿地動物屍體」　河北涿州居民憂引發傳染病

郝劭文、李立群捐款百萬！助北京、河北洪災救援及重建

大陸7月因災「死亡失蹤147人」　災情波及1601萬人

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡　海關攔下看傻

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

有蜂蜜檸檬泡芙、百香鳳梨千層！　超商「8款水果烘焙甜點」一次吃

父親節逢立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

快訊／許育修、黃琮豪奪網球男雙金牌！　這一金等了10年

越南男子逛夜市險成「失聯移工」　麵店闆娘助警翻譯立大功

南投風災受困洗腎患者　蔡英文：9位都已經聯絡上

明霸克露便橋又被沖毀　議員盼重建時「考量豪大雨因素」

「法鬥坐嬰兒車」遭扔機場　警一查發現離譜真相：主人自己去玩了

台南勞工局通譯教育訓練　提升移工服務品質

「壓塑膠垃圾」下半身捲進破碎機！　日33歲回收廠工人慘死

紅毛猩猩見孕婦貼玻璃「想聽胎兒心跳」　和藹表情好動人

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

大陸熱門新聞

女客坐按摩椅頭髮被絞死！崩潰：救我

39歲大叔扮女裝賣淫假髮配白裙　竟成功接客3次

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

白衣賣淫女被捕　竟是「39歲大叔」

女歌手唱到一半突被觀眾拖下台重摔：不要賠償，只要一句道歉

滬台學生攝影交流活動圓滿落幕

家裡抓到迷你尖叫獸！　專家揭真身：長大很可怕

2男地鐵爭吵　他「教科書式勸架」

洪水退去滿地動物屍體　涿州居民憂傳染病

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

郝劭文、李立群捐款百萬！助陸洪災重建

整隻老鼠趴在麵上！　店家喊冤：是老鼠自己掉進碗裡的

更多熱門

相關新聞

男國考2度落榜　持美工刀殺傷3家人

男國考2度落榜　持美工刀殺傷3家人

屏東市24歲王姓男子兩次參加國家考試落榜，心情不好，竟持美工刀將祖父、祖父及伯父3人刺傷，遭檢方依殺人未隊罪起訢，屏東地方法院今(3)日上午宣判，依家暴殺人未遂罪判處4年6個月有期徒刑，全案還可上訴。

男遭毆顱內出血亡　2酒友被逮

男遭毆顱內出血亡　2酒友被逮

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡

她回家驚見母親被殺…10分鐘後自己也遇害亡

她回家驚見母親被殺…10分鐘後自己也遇害亡

教唆殺害天道盟老大　判刑15年半定讞

教唆殺害天道盟老大　判刑15年半定讞

關鍵字：

邵陽女子李思雨酒店住客精神病殺人命案

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

老高二度上火線發聲！

八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話6字噹她

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面