陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

▲33歲女前台被患精神病住客砍殺身亡。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

半個月前，33歲的邵陽女子李思雨在供職的酒店值班時，突然被患有精神疾病的年輕男住客襲擊砍殺，身中50多刀不治身亡。死者母親至今也想不明白，曾姓兇手為何要殘殺素不相識的女兒，她更難以接受的是，酒店居然沒有配備一名專職保全，保障員工的人身安全。

據《大風新聞》報導，8月4日下午2時許，死者母親回憶，33歲的女兒李思雨自去年離婚後，帶著5歲的孩子生活在娘家，女兒在「今天連鎖酒店」邵陽汽車東站店擔任前台。事發7月19日早上6時許，前一晚上夜班的女兒正在前台值班，5歲的兒子還睡在樓上的員工宿舍內。

母親說，事發監視器畫面顯示，當時女兒正在前台低頭整理發票，一名男性住客下樓後，沒說一句話，直接衝進前台，用水果刀殘忍捅殺女兒。女兒大聲呼救，還試圖逃跑，沒有成功。

母親說，兇手行兇十幾分鐘後，在二樓的酒店經理曾經理聞訊趕來，立即與兇手激烈搏鬥，但因對方帶了兩把刀沒有制伏成功。最後是趕來的特警制伏了兇手，女兒卻不幸身亡。

「他們直接把我女兒送到殯儀館了」，母親泣不成聲地說，當天早上8時許，自己正在針灸館接受針灸治療，突然接到丈夫打來的電話。聽到女兒身亡的噩耗，她瞬間昏死過去，後來還是針灸館的人將全身癱軟的她送回了家。

「一個好好的人怎麼一下就沒了？」母親第二天才看到女兒的遺體，女兒全身是血，身上被刺多達50餘處。半個多月來，一想起女兒的慘狀，母親還是會失控悲泣。

▲涉事酒店。（圖／翻攝自大風新聞）

母親從警方聽來的資訊是，兇手曾男是邵東縣火廠坪鎮人，持有二級精神病殘疾證，母親也是精神病人，父親離婚後早已不知所蹤，家裡只有一個姨媽負責監護他。

「兇案發生5、6分鐘我就趕到了，6點24分，我打的110」，曾經理回憶，當時自己正在洗漱，6點15分案發，他大約6點21分左右聞訊趕到前台，當時李思雨已經倒在血泊中，脖子上有傷，還有一點意識，手還能動，喉嚨裡發出微弱的「呃」。

曾經理說，自己第一時間努力搶下了兇手的水果刀，搏鬥過程中雙方均有負傷，但兇手的目標就是李思雨，很快拿出了第二把刀，轉頭繼續捅殺李思雨，但還是被曾經理奪下，最終被打傷制伏。

「（李思雨）脖子上靜脈一刀」，之後兇手被趕到的特警帶走。救護車抵達後，醫護人員在現場搶救了十幾分鐘，李思雨還是因流血過多失去生命徵象，最終宣告不治。

曾經理回憶，兇手是前一晚（7月18日）7時許入住該酒店的，當時還是他辦理的入住手續。他清晰記得，這個身高約170多公分，身分證信息顯示1996年生的年輕男顧客，穿著一身休閒裝，看上去非常陽光，談吐舉止正常，沒有任何異樣。

事發至今，死者一家不僅沒見過曾男家任何親屬，也沒接到過對方打來的一個電話，所有資訊都是從警方處獲取。事發後，邵陽市相關部門組織協調，火廠坪鎮政府派了一名工作人員來，但始終沒與受害人家屬聯繫過。

▲家屬認為酒店負有重大責任。（圖／翻攝自大風新聞）

「他家裡的兩個監護人、邵東政府為什麼不監控他呢」？她至今想不明白，兇手為何特意來到邵陽市，對素不相識的女兒痛下殺手。她認為，當地政府職能部門也存在不可推卸的監管失職。

另一方面，她也難以置信，女兒供職的酒店居然沒聘請一名保全，案發時值班的只有女兒一人，雖然經理事後趕來，但這樣明顯的安全漏洞，導致女兒被襲擊時毫無招架之力，沒有爭取到逃生的機會。

酒店提出的賠償方案是，為李思雨購買的意外人身傷害保險，大約有10萬元（人民幣，下同）的賠償款，再加6萬元的精神撫慰金，一起賠償家屬16萬元。這樣的賠償方案家屬無法接受，雙方仍未協商成功。

「我們是一家小酒店」，曾經理坦承，酒店擁有85間客房，員工只有8人，確實沒有配備專業保全，近年來酒店生意不景氣，他們一天只能開出十幾間房。

他說，過去通常都是一名男員工值夜班，自己每天住在酒店，和員工一起值班。事發前一天晚上，李思雨與這名員工換了班。由於這一切過於突然，案發後，酒店就停業至今。曾經理說，公司與家屬在補償方面尚未達成一致，一直由政府在出面協調。

該酒店為湖南今天酒店集團有限公司旗下子公司邵陽今天酒店有限公司所屬。據企查查顯示，湖南今天酒店集團有限公司成立於2007年8月，法定代表人為余洪，註冊地址位於長沙高新開發區岳麓西大道560號，經營範圍為住宿、預包裝食品零售、酒店管理和房屋租賃。

「實際是我們有人值班的，在案發幾分鐘之內我們就有人出來制止了兇手，是我們酒店的人把兇手抓住的」，該酒店集團一名工作人員4日表示，該案確實是旗下子公司發生的案件，但警方尚未偵破該案，該公司也是作為受害方，正在等待邵陽警方的偵查結果，「公安局說他們也在處理當中，還沒有結果。」