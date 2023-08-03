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社會 社會焦點 保障人權

男遭狂毆「拉去撞計程車」顱內出血亡　妻兒病床旁淚崩…警逮2酒友

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉23歲陳姓男子，7月29日前與鄰居友人一起喝酒，沒想到酒後起口角，陳男遭游姓男子以及另名陳姓友人毆打，還被拉去撞計程車，顱內出血送醫治療，2天後家屬放棄急救，8月1日宣告死亡。檢警調查後依殺人罪、傷害致死罪向法院聲請羈押，花蓮地方法院裁定游男聲押獲准，陳男10萬元交保。

▲陳男被打到頭碎肋骨斷，妻子跟1歲兒子在病床旁淚崩。（圖／家屬提供）

▲陳男被打到頭碎肋骨斷，妻子跟1歲兒子在病床旁淚崩。（圖／家屬提供）

死者陳男的姊姊指出，該起事件發生在7月29日凌晨1時許，弟弟跟鄰居夫妻游姓男子、陳姓女子，以及一名友人一起喝酒，酒後起口角，弟弟就被游男揮拳毆打、抓去撞計程車，游男妻子還在旁邊幫腔，叫游男把弟弟打死。

▲▼ 花蓮打死人。（圖／家屬提供）

▲花蓮陳姓男子(紅圈坐地上)被鄰居抓去撞計程車。（圖／家屬提供）

陳男姊姊表示，弟弟送醫後住院治療，頭骨被打碎，肋骨也斷了好幾根，31日狀況急轉直下，家屬只好放棄急救拔管。陳男姊姊說，游男跟陳女於30日來家裡道歉時，態度輕佻，讓家屬感覺不受尊重，希望警方可以積極偵辦此事，不要讓案件石沉大海，也不要再有下一個受害者出現。

▲▼ 花蓮打死人。（圖／家屬提供）

▲陳男姊姊持遺照返回現場。（圖／家屬提供）

警方指出，陳男與朋友在崇德村一帶飲酒，期間與游男、另名陳男發生口角引發肢體衝突，游男更拿出獵槍對空鳴槍，隨後再把陳男拉到路邊毆打，發現對陳男失去意識後逃離現場。2日警方拘提游男及陳男兩人到案偵辦，訊後檢方依人罪、傷害致死罪聲請羈押，花蓮地方法院裁定游男羈押禁見，陳男10萬元交保。

▲▼ 花蓮打死人。（圖／家屬提供）

▲檢警帶游男重回現場模擬。（圖／家屬提供）

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