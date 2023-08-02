花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡！家屬捧遺照淚崩

▲花蓮陳姓男子(紅圈坐地上)與鄰居喝酒，結果被打死。（圖／家屬提供）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉日前發生一起酒後起口角打死人的事故，23歲陳姓男子與鄰居夫妻、友人一起喝酒，沒想到遭痛毆撞車，送醫治療2天後家屬放棄急救，宣告死亡，警方2日會同地檢署人員以及鄰居夫妻，返回事發地點模擬犯罪現場。對此，陳男家屬表示，希望警方重視這起案件積極偵辦，也希望不要再有下一個受害者出現。

▲今天檢警帶游男重回現場模擬。（圖／家屬提供）

陳男姊姊指出，該起事件發生在7月29日凌晨1時許，弟弟跟鄰居夫妻游姓男子、陳姓女子，以及一名友人一起喝酒，酒後起口角，弟弟就被游男揮拳毆打、抓去撞計程車，游男妻子還在旁邊幫腔，叫游男把弟弟打死，事發當時附近還有目擊者，沒想到游男還威脅「看三小」，害目擊者不敢靠近，打到救護車來才停手。

▲陳男姊姊持遺照返回現場。（圖／家屬提供）

陳男姊姊表示，弟弟送醫後住院治療，頭骨被打碎，肋骨也斷了好幾根，31日狀況急轉直下，家屬只好放棄急救拔管，今(2日)警方會同地檢署人員以及相關人等返回事發地點模擬犯罪現場，地檢署也將於明(3日)相驗陳男屍體釐清死因。

▲陳男住院2日後家屬放棄急救。（圖／家屬提供）

陳男姊姊說，她不能忍受的是，陳女是跟她很好的閨蜜，事發後陳女還跟她說謊，等到看到監視器畫面後才知道弟弟是她們打死的，且30日她們前來道歉時，態度輕佻，讓家屬感覺不受尊重，希望警方可以積極偵辦此事，不要讓案件石沉大海，也不要再有下一個受害者出現。

▲陳男家屬指控，游男妻子(黑衣)在事發當時一直教唆殺人。（圖／家屬提供）

陳男的小姨子今天也在現場觀看警方模擬，批評游男跪下道歉也沒有用，「夫妻兩個還有一個共犯，你們通通殺人償命來」，痛訴陳男死後留下妻子跟1歲半的孩子2人，「他的生命結束在你們手裡」，希望法官從重量刑。

至於詳細案情以及偵查進度，新城分局表示，基於偵查不公開不便說明，後續由地檢署統一進行回應。據了解，動手的游男以及另名友人已遭收押。