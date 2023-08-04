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實現太空夢　南台灣首座Kuroro火箭夢基地登陸南紡

▲為讓全台民眾體驗火箭探空的魅力，南紡購物中心於A2館1樓南紡廣場、挑空區舉辦全台首場「Kuroro太空學校-火箭夢基地」特展。（圖／記者林東良攝，下同）

▲為讓全台民眾體驗火箭探空的魅力，南紡購物中心於A2館1樓南紡廣場、挑空區舉辦全台首場「Kuroro太空學校-火箭夢基地」特展。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓全台民眾體驗火箭探空的魅力，南紡購物中心8月4日起至9月3日於A2館1樓南紡廣場、挑空區舉辦全台首場「Kuroro太空學校-火箭夢基地」特展。

現場不僅有3.5公尺高的Kuroro巨型氣偶、4公尺高的火箭頭氣偶、機控體感訓練所等，更成功還原ARRC火箭發射控制中心;展場設有Kuroro主題快閃店，同時全館還推出「宇宙喵Kuroro」周邊兌換活動，眾多周邊商品等著粉絲來蒐集。

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4日下午2時，南紡購物中心於A2館1樓挑空區舉辦「小小太空人體驗日暨火箭夢基地開幕記者會」，南紡購物中心副總經理楊鈵彥、國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕、迷母豐盛股份有限公司總經理高景星等人應邀出席;開場由16位打扮成太空人的小朋友，一起與宇宙探查隊的Kuroro、小綠帶來精彩舞蹈表演;緊接著現場播起2022年7月台灣成功發射首枚自製火箭的回顧影片，熱血故事感動在場眾人。

魏世昕表示，過往的科學研究，很少有機會向大眾說明國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心做了哪些努力，這次透過與南紡購物中心及迷母豐盛股份有限公司的合作，讓我們有機會向更多人介紹太空科技的發展，以及研究中心的工作內容。

今年暑假，南紡購物中心、Kuroro太空學校、ARRC前瞻火箭中心攜手合作，打造南台灣第一座「Kuroro太空學校-火箭夢基地」。ARRC前瞻火箭中心將團隊獨家的「火箭發射控制中心」傳送到A2館1樓南紡廣場，長達20呎的控制中心中除了展示ARRC專屬工作服、播放團隊紀實影片外，更獨家公開2016年試射成功的火箭原型真機「APPL-9C 小型雙節探空火箭」和2022年試射成功的「HTTP-3A雙節科研探空火箭」，完整還原ARRC火箭專家們齊心打造火箭的過程，以及成功發射火箭的熱血場景。

▲為讓全台民眾體驗火箭探空的魅力，南紡購物中心於A2館1樓南紡廣場、挑空區舉辦全台首場「Kuroro太空學校-火箭夢基地」特展。（圖／記者林東良攝，下同）

走進A2館1樓挑空區，可見到Kuroro宇宙探查隊「酷樂樂的火箭實驗室」，裡頭除了有宇宙喵Kuroro、夥伴小綠、魚星人、裘莉共同打造的4公尺高火箭發射頭，也帶著小朋友一起認識人類史上最大型的火箭「農神五號」，邊玩邊逛學習更多火箭知識;實驗室中設置「Kuroro機控體感訓練所」，讓大小朋友能與Kuroro共同進行一場激烈的太空遊戲競賽。

A2館1樓挑空區設有Kuroro主題快閃店，現場推出獨家太空驚喜組、實體通路搶先開賣的《Kuroro太空學校找找書 01：宇宙躲貓貓》、《 Kuroro 宇宙探查隊- 嘩啦嘩啦村與光之寶石》周邊商品，另外還有全新主題拍貼機，多款太空主題相框任粉絲選擇。展覽期間，憑當日快閃店不限金額發票，至任一展區打卡「南紡購物中心」，並上傳至社群平台(FB、IG、抖音等)，即可兌換限量「Kuroro 摺紙模型乙張」;按讚並打卡Tag「Kuroro地球總部粉專」，即可獲得Kuroro太空學校火箭口罩乙個(限量)。

活動期間，全館推出「宇宙喵 Kuroro」周邊商品兌換活動，14日起至17日持會員紡卡於A1、A2館指定店櫃消費滿3,500元送火箭擦手巾、18日起至20日滿7,000元送星際探空包; 24日起至30日，扣抵會員點數80、400、550點分別可換紙膠帶、故事枕、許願側背包，扣抵130點可換零錢包或絨毛小小，以上活動內容依現場公告為準。

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