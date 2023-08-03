九鵬基地如煉獄！500KG推進劑閃燃達3千度高溫　防焰服全燒穿　

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣滿州鄉國家中山科學研究院九鵬基地3日上午10時許發生閃燃意外，人員進行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因發生閃燃，導致4人輕重傷送醫急救；中科院化學所所長余鳳兒表示，推進器的廢料屬於高能量，在閃燃瞬間溫度可高達2千到3千度，而工作人員穿著的防焰服只能抵抗800到1000度左右的高溫，這也是造成人員輕重傷的關鍵原因。

▲中科院化學所所長余鳳兒說明爆炸閃燃的原因。（圖／記者吳世龍攝）

至於4位傷者傷勢，其中，以52歲的張姓技術師傷勢最為嚴重，95%二到三度燒燙傷；39歲的洪姓中校為40%二到三度燒燙傷；44歲潘姓助理研究員為5%二度灼傷在耳後；45歲陳姓技術師則有61%二到三度燒燙傷。

▲屏東九鵬飛彈基地發生爆炸，受傷弟兄送醫急救。（圖／民眾提供）

對於意外發生的原因，中科院化學所所長余鳳兒指出，今天是進行例行的推進器廢料銷毀作業，全程都有依照SOP（標準作業程序）進行全程錄影，推進器燃料在生產過程中會產生許多廢料，廢料每個禮拜都會進行銷毀，今天則預定銷毀4批，前2批順利銷毀後，在進行第3批銷毀作業時，人員在布線時，火藥因不明原因就燒起來了，雖然工作人員有穿防焰服，但閃燃瞬間溫度可能高達2000度到3000度，遠高於防焰服能抵抗的800到1000度，將會成立專案小組來釐清意外發生的原因。

余鳳兒強調，執行火工作業的員工至少有5到10年的經驗，且有火工的證照才能執行火工作業，今天第3批處理的數量在200到500公斤之間，並沒有特別多。