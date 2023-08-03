陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

▲長征四丙火箭搭載風雲三號氣象衛星06星順利發射升空。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征4丙火箭今（3）日上午11時47分在酒泉衛星發射中心成功發射，將風雲三號F星（風雲三號06星）送入預定軌道，這也是長征4系列火箭自1988年起的第100次發射，共計170枚衛星送入預定軌道，此外，長征4系列運載火箭也是大陸在探索太陽相關科學研究中，擔任同步軌道衛星發射任務的主要運載器。

《澎湃新聞》報導，長征四號運載火箭是我國現役主力運載火箭之一，包括長征四號甲（已退役）、長征四號乙、長征四號丙三個型號，分別於1988年9月7日、1999年5月10日、2006年4月27日首飛成功。目前，長四甲執行了2次發射任務，長四乙執行了48次發射任務，長四丙執行了50次發射任務。

已退役的長征4甲遙一運載火箭於1988年9月7日首飛，成功將大陸第一顆氣象衛星「風雲一號」順利送入預定軌道，開創大陸大型運載火箭首飛一次成功的紀錄，成為全球第三個能夠獨立發射太陽同步軌道與極地軌道衛星的國家。

這次成功發射的風雲三號F星是大陸第二代低軌氣象衛星系列風雲三號的第6顆，搭載10台新型遙感儀器，通過全譜段、定量化觀測，將獲取全球臭氧分布，監測全球輻射收支、冰雪覆蓋、海面溫度，提供短期氣候預測、氣候變化預估所需的遙感資訊。

風雲三號F星可大幅提高對大氣溫濕度垂直廓線、痕量氣體及地球輻射收支能量的觀測精度，進一步提升大陸在全球數值預報、氣候變化應對、生態環境監測和綜合防災減災等方面的能力。

風雲三號F星發射重量約2700公斤，運行高度830公里，是太陽同步上午軌道衛星，將接替已在軌工作近10年的風雲三號C星，與D（下午星）、E（黎明星）、G（降水星）組網觀測。