勞動部雲嘉南分署輔導中高齡創業　法式減糖千層廣受好評

▲張文賢曾擔任法式主廚多年，回台南成立「威廉手制千層」，疫情期間靠著「微型創業鳳凰貸款」資金援助渡過難關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

開創「威廉手制千層」的張文賢，以「減糖千層蛋糕」打入甜點市場，選用高檔進口原料，標榜法式主廚手工甜點，初期試賣時便獲得好評，未料遇到新冠疫情的打擊，幸好「微型創業鳳凰貸款」，更讓他克服疫情期間的衝擊。

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張文賢曾在北部法式餐廳擔任主廚多年，熱愛料理及手作甜點，回台南後以「減糖千層蛋糕」打入甜點市場，成立「威廉手制千層」，不設立店面以市集擺攤、FB網路訂購再面交的嶄新模式，將減少店面裝潢等成本回饋在食材上，選用高檔進口原料，標榜法式主廚手工甜點，初期試賣時便獲得好評，「微型創業鳳凰貸款」更讓他克服疫情期間的衝擊。

48歲的張文賢說，事業正要起步之際，卻遭逢新冠疫情的打擊，無法再到市集擺攤且甜點非生活必須品，顧客的消費力急速下降，他發現為了經營「威廉手制千層」這個品牌，需擴大原先的產品項目，卻苦無購買設備、行銷宣傳的資金，在朋友轉知下申請勞動部的微型創業鳳凰貸款，除有多項的優貸條件，還有許多創業課程，從中學習到經營管理、成本控管的重要性，另一方面也成功獲貸購置烤箱、攤車及廣告行銷費用，他笑說「想創業、無資金，申請勞動部微型創業鳳凰貸款就對了!」

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，張文賢在46歲才開始創業，靠著一股堅定的決心和毅力，並跳脫年齡框架勇於面對創業路上的挑戰，劉邦棟鼓勵懷有創業夢想卻還在徬徨的民眾，申請微型創業鳳凰貸款，不但免保人、免擔保、低利率，還享有前2年利息補貼，並提供最專業的創業顧問多次指導市場行銷、財務分析、員工管理等相關知識，創業路程雲嘉南分署將會陪伴左右，鼓勵大家勇敢邁出創業步伐。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署自106年4月以來，已協助1.1萬名創業者取得創業資源、核貸金額高達4億元，其中又以中高齡民眾申請貸款佔6成以上。只要是年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性，或是65歲以下設籍離島滿3個月的成年人，都是「微型創業鳳凰貸款」的適用對象，最高貸款金額200萬元。歡迎有創業需求的民眾，尤其是在就業市場徬徨而想自己創業的中高齡民眾，撥打免付費諮詢專線0800-092-957洽詢，或上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)查詢。