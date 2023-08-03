颱風來了也要載！LINE推「7款免費貼圖」　郵政寶寶超可愛

▲LINE又推免費貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台人愛用的LINE不時會推出免費貼圖，儘管有使用期限，但可以用上好一陣子。這幾天LINE又新增了7款貼圖，有可愛郵政寶寶，還有跟LINE TODAY理財合作的肖阿咪，推出跟股票投資有關的逗趣貼圖。《ETtoday新聞雲》將相關資訊整理於下方，提供給有興趣的讀者參考。

郵政寶寶與你同行每一天!

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限｜至8月31日

使用效期｜180天

條件｜將「中華郵政公司」的官方帳號加入好友

請點此下載

▲郵政寶寶貼圖。（圖／翻攝自LINE，下同）

LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨

下載期限｜至8月26日

使用效期｜90天

條件｜將「LINE購物 夯話題」的官方帳號加入好友

請點此下載

LINE購物 × 啪嘰與噗嘰

下載期限｜至8月29日

使用效期｜90天

條件｜在LINE購物APP首頁搖一搖，並將「LINE購物」的官方帳號加入好友

請點此下載

臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說

下載期限｜至8月27日

使用效期｜90天

條件｜將「臺中市政府衛生局」的官方帳號加入好友

請點此下載

LINE TODAY 理財 × 肖阿咪

下載期限｜至8月31日

使用效期｜90天

條件｜將「LINE TODAY 理財」官方帳號加入好友

請點此下載

熊大農場×DARARIGUMA 超可愛呆萌貼圖

下載期限｜至9月1日

使用效期｜90天

條件｜在手機遊戲「LINE 熊大農場」完成遊戲任務

請點此下載

MISS DIOR情人節浪漫貼圖

下載期限｜至10月30日

使用效期｜180天

條件｜將「DIOR BEAUTY」的官方帳號加入好友

請點此下載