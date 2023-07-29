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社會 社會焦點 保障人權

躲完颱風要外出…鐵皮遮陽板被吹垮擋大門！　男被困求助消防員

記者陳洋、蔡怡萍／澎湖報導

杜蘇芮颱風昨（28）日掃過澎湖、帶來強風與豪雨，今日上午天氣轉好，一名獨居的82歲阿伯要出門時，才發現大門遭坍塌的鐵皮遮陽板擋住無法開啟，阿伯獨自一人受困在屋內，只好通報消防局請求協助，人員到場合作將鐵皮歸位固定，阿伯才得以脫困，幸好人並無受傷，後續也請社區理事長協助阿伯進行住處修繕。

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門遭鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門卻遭坍塌的鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門遭鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局於今（29）日10時37分，接獲1999縣民服務專線轉報，馬公市山水里有一處民宅的鐵皮遮陽板，疑似因杜蘇芮帶來的風雨影響而坍塌，住戶大門遭遮陽板擋住，無法往外開啟，1位住戶受困屋內無法外出，請消防局派遣人車前往協助。

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門遭鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門遭鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

消防局獲報後，立即派遣澎南分隊2車4人前往現場救援，勤務人員到達現場回報，該戶為1名獨居老人居住，還能正常與勤務人員對答，暫無安全疑慮。

經勤務人員將遮陽棚重新歸位，並以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可正常開啟。該名82歲朱姓獨居阿伯無受傷或不適情形，無須就醫，後續之房屋修繕及住戶安置等，將由到場協助之社區理事長協助處理。

▼幸好阿伯脫困後沒有受傷，無須送醫。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖阿伯在杜蘇芮颱風走後要出門，大門遭鐵皮遮陽板擋住，導致受困屋內。（圖／記者陳洋翻攝）

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