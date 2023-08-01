夫澎湖自撞亡！手機挖出「偷情史」妻崩潰提告　小三保險員免賠

▲人夫與小三至澎湖出遊，騎車時卻自撞電線桿身亡。（圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

台中一名人妻晶晶（化名）的丈夫至澎湖出遊意外身亡，悲痛不已，兒子卻在父親手機中發現多張與另名陌生女子的親密合影，才知丈夫外遇保險女業務員小美（化名）長達4年，氣炸提告。一、二審法官皆認為，死者在保險填寫的婚姻狀態未婚，且受益人寫法定繼承人，顯然刻意隱瞞婚姻狀態，認定小美非故意介入他人婚姻，判決晶晶敗訴。

死亡車禍發生在2021年11月28日下午，晶晶丈夫騎機車搭載女子行經澎湖縣白沙鄉通梁村縣道203線時，不明原因自撞路燈，由於頭部首當其衝，晶晶丈夫送醫搶救不治，後座女子則是輕傷。

晶晶接獲丈夫身亡消息，強忍悲傷處理後事，未料兒子卻在他的手機中，發現多張與陌生女子出遊的照片，真實身份正是替丈夫處理保險的業務員小美，也就是事故當天坐在後座的受傷女子。

晶晶深入調查，得知丈夫早從2017年起開始長達4年的外遇，出遊地點不僅遍佈台灣各地，包括離島的澎湖金馬，遠至大陸江西都有，出遊至少超過42次以上，期間吃了不少好料，相簿內還有多張親密合影。

原本悲痛的情緒轉為一肚子火的怒氣，晶晶決定提告，直指小美處理多張丈夫的保單，出國旅遊也需要買機票，必定看過對方的身分證，應清楚知悉男友有家室，顯然是刻意破壞他人婚姻；小美則稱，男友在保險受益人上均填寫法定繼承人、婚姻關係都勾未婚或單身，她也自費請民間公司替她測謊，結果顯示自己的確未在交往期間看過男友得身分證，最終一審結果判決晶晶敗訴。

晶晶不服上訴，縱使小美的確在不知情的情況下與丈夫交往，但根據對方年齡、有兒子等事實，自有查證婚姻狀態之義務，甚至她身為保險業務員，未查證對方身分證，違反善良管理人之注意義務，亦具有重大過失。

小美反駁，投保時只要有足以證明身分的證明文件即可，如駕照、護照等，不以身分證為限，且目的是為了確認是否為本人投保，不在確認婚姻狀態，也無權調查其他未透露資訊。

法官根據保單內容，晶晶丈夫的確在婚姻狀況欄皆勾選「未婚」、「單身」，況且男女交往時不代表應隨時查看身分證明文件，以確認婚姻狀態，況且晶晶丈夫既刻意隱瞞真實婚姻狀態，基於個人資料保護，難以強求小美負有查證義務，再度判決晶晶敗訴，全案確定。