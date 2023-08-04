Fun暑假環營逗陣來台東　帶領學子們響應綠色飲食





▲台東縣環境保護局於暑假期舉行「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營活動 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣環境保護局於暑假期間完成舉行3梯次「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營活動，帶領共計72位五、六年級國小學生，前往台東環境教育場域―「關山米國學校」，進行在地食農教育課程。

縣長饒慶鈴表示，今年FUN暑假營隊轉移陣地，來到台東今年首個獲得認證環境教育場所的「米國學校」，以永續飲食舉行2日1夜的精彩課程，並融入當地的文化特色，希望讓參與學生留下深刻印象，提升知覺的同時，又能成為環保小尖兵影響更多人加入綠色行動。

環保局指出，「Fun暑假環營逗陣來臺東」夏令營活動，主打「米文化」的綠色飲食理念，結合淺山健行、製作愛玉和米苔目、參訪部落、星空導覽等豐富的行程，希望透過暑期到戶外學習，幫助學童在多元且活潑的活動下，增進與自然的連結感，更將2日的回憶化為重要的生命經驗，與同儕的互動交流中，把自然環境的尊敬及愛護之心烙印在腦海裡，並將維繫自然與人類永續的理念帶回各地，散播環境友善的種子。

「Fun暑假環營逗陣來台東」除了台東的孩子參與，更吸引來自台北、新竹、高雄、屏東的學子加入，其中，來自新竹的一位同學是聽哥哥分享去年參加FUN暑假夏令營收穫滿滿，因此，今年特地報名參加體驗台東自然與人文之美。