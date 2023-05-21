警抽打超商浩克遭記過！過來人曝「壓制經歷」：根本沒時間上銬

記者朱祖儀／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商大鬧毆傷員警，警方制伏過程被質疑執法過當，也遭到記過處分。對此，一名網友分享過去經歷，表示擔任替代役出勤時也遇過類似狀況，當時他和另一名員警合力將人壓制在地，但因為對方力氣非常大，光是壓制就耗費他們所有力氣，「警察學長根本沒另外時間去上銬」。

朱男20日上午疑因買不到喜歡口味的舒肥雞胸肉，在超商裡失控砸東西，即使2名員警到場壓制也無力招架，朱男仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴，其中一名員警被打到腦震盪，大鬧畫面被網友封為「台版浩克」。但後續朱男在超商外坐下來，仍遭員警抽打12下至爆血畫面流出，也遭外界質疑執法過當。事後中壢警分局表示，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

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▲員警被質疑執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

消息曝光後掀起熱議，就有人在PTT好奇詢問，「說實話，換成你第一線接觸浩克怎處理？」對此，一名當過替代役的網友回文指出，以前出勤時也曾被精神異常者攻擊過，他和另一名警察到現場，幾乎耗盡力氣才把對方壓制在地上而已，「我整個人壓他一隻手臂，但支援來的時候我都已經全身無力了」。

該網友也說，當下和那名警察是很勉強才成功壓制，因為對方腎上腺素分泌，力氣相當驚人，員警根本沒有辦法去上銬。此外，他也曾遇過好幾次民眾報案指控嫌犯有持刀，但他們到現場也只能先道德勸說，「你們真以為每次去都是準備幹架？」