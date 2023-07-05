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警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

▲▼役政署署長沈哲芳與受訓成績績優役男合影。（圖／役政署提供）

▲役政署署長沈哲芳與受訓成績績優役男合影。（圖／役政署提供）

記者陳家祥／台北報導

替代役第245梯次基礎訓練4日結訓。本梯次為警大及警專畢業生的專列梯次，役政署長沈哲芳勉勵結訓役男，在成功嶺完成替代役基礎訓練後，馬上就要進入社會擔任維護治安、保護人民的角色，要不畏艱難，在治安工作崗位上盡心盡力，為社會奉獻所長。

役政署表示，依據「替代役實施條例」規定，警校生畢業尚未履行兵役義務的役齡男子，須接受替代役基礎訓練。警校生役男結訓後雖不用擔任替代役勤務，但完成替代役基礎訓練後，將分發至警政、消防、移民、海巡及矯正機關，投入為民服務工作，都是替代役力量的擴張與延伸。

沈哲芳指出，為全面提升役男役男助己救人的能力，內政部役政署從109年第209梯次基礎訓練開始，擴大協助全體受訓役男，於訓練期間接受40小時初級救護技術員（EMT1）課程，並取得證照，迄今已培育3萬2174位合格EMT1救護員，可說是全國最大宗的EMT1培育搖籃。

沈哲芳對於國防部每年支援軍職幹部會同內政部圓滿遂行替代役基礎訓練，特別表達感謝，並表示替代役為兵役一種，因應全民國防兵力結構調整，內政部役政署自112年起在基礎訓練期間新增打靶射擊訓練、全民防衛動員及民防課程，賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務，讓役男除了平時擁有協助災害搶救、醫療救護的能力，戰時也能支援軍事勤務，共同為國家安全盡一份心力。

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