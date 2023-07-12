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研發替代役男參與研發專利及全民防衛　役政署長大讚：研發役的指標

▲▼役政署長沈哲芳與旺宏電子公司研發替代役男座談後合影。（圖/役政署提供）

▲役政署長沈哲芳與旺宏電子公司研發替代役男座談後合影。（圖/役政署提供）

實習記者陳泰宇／綜合報導

近年來內政部持續積極的與各專業單位合作，培養替代役男學習更多專業技能。役政署署長沈哲芳今（12日）率領同仁親赴旺宏電子，訪視關心替代役役男研發量能，以及公司所推行的全民防衛措施，由董事長吳敏求親自接待，役政署對於旺宏電子多年來支持研發替代役制度，表達肯定與感謝。

沈芳哲表示，旺宏電子16年來持續培養優質役男，並完善留才及育才環境，役男研發專利及期刊發表成果豐碩，是研發役制度的指標；而且旺宏電子積極參與新竹市政府舉辦的民安9號演習，代表業界進行兵棋推演及實作說明等等，並規劃優先徵求具備EMT-1有效證照的替代役男，還納入公司防護團救護隊，一起辦理民防團防衛救護任務。

旺宏電子公司也因團隊積極參與研發替代役制度運作有具體貢獻，於110年獲頒「役政專業勳章」，沈芳哲說，今日訪視過程，可看出公司對於在職員工以及現役役男的關心。

沈芳哲在與役男座談過程中，肯定役男認真研發及專業表現，並傾聽役男對於研發替代役的建議，希望能讓研發替代役制度更加穩健發展。

役政署表示，透過定期管理考核與實地訪視機制，得以了解各單位對於研發替代役男的培育情況，可獲得第一手的回饋資訊，有助於健全制度與推動，政府將持續辦理93年次以前出生役男，選服研發替代役，8月即將開放113年研發替代役員額申請作業，今天現場也熱切邀請旺宏電子繼續投入研發替代役行列，共同為培育人才而努力。

▼役政署長沈哲芳(左4)率團拜訪旺宏電子公司，由董事長吳敏求（右4）出面接待。（圖/役政署提供）

▲▼役政署長沈哲芳(左4)率團拜訪旺宏電子公司合影。（圖/役政署提供）

▼役政署長沈哲芳(右)致贈旺宏電子董事長吳敏求(左)，台灣書畫大師李轂摩書法作品。（圖/役政署提供）

▲▼役政署長沈哲芳(右)致贈旺宏電子董事長吳敏求(左)，台灣書畫大師李轂摩書法作品。（圖/役政署提供）

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