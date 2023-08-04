老高「5歲抬頭」到底是什麼意思！真相曝光　小茉笑到岔氣

記者邱晟軒／綜合報導

擁有585萬訂閱的YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近日遭「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆，其影片涉嫌大量抄襲其他影片創作者內容，消息曝光後震驚許多網友，就連網紅陳沂都發文大酸，「一直不懂老高『五歲抬頭』好笑在哪？還做成T恤賣」。

YouTuber「藍泉媽媽」日前發布影片踢爆「老高與小茉」6月27日上傳了一部名叫「有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」的影片，涉嫌抄襲日本YouTube影片，不僅文本、結構雷同，甚至連老高和小茉在影片裡頭一來一往的接話內容，也全部都是抄襲而來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老高影片被抓包涉嫌抄襲。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）

對此，陳沂在個人臉書發文表示，曾經有陣子很著迷外星人跟不可思議未解之謎，有在看老高。「無知如我是也不知道他說的內容是否正確，就當故事在聽。後來覺得他講得都差不多沒有新鮮感就沒在看了。」

然而，令陳沂不解的是，「我只是一直不懂老高的『五歲抬頭』好笑在哪？還做成T恤賣。」陳沂解釋，那就是老高在講一般嬰兒四個月就能抬頭，但火星男孩天賦異稟，五天就能抬頭，結果口誤把五天講成五歲，「這麼無聊的迷因欸，笑點是？」

▲老高會員團名「五歲抬頭團」，原來是來自於一段口誤。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

事實上，「五歲抬頭」的由來，來自於老高2018年9月25日發布的《它的下面埋藏著關於世界末日的重要信息 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao》當中的一段口誤。

該影片講述了獅身人面像和火星男孩的故事。當時老高本意是稱讚火星男孩是個天才，因為只需5天就能抬頭，而一般嬰兒需要4個月才能達成此項動作，然而，老高卻口誤稱火星男孩五歲才能抬頭（影片約8分13秒）。最終，「五歲抬頭」迅速演變成了迷因，更成為了頻道會員團名：「五歲抬頭團」。

針對抄襲指控，老高今（4）日下午發聲表示，頻道所有內容均來自網路和書籍，「我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽」。他特別強調，相關影片中的客觀事實，如「光速不變」、「1+1=2」等，均不是其原創，如果觀眾追求原創，建議前往其他頻道尋找自創內容。

同時，老高強調，「小茉」和觀眾從未要求他原創。因此，對於一些要求該頻道創作全新內容的指控，他表示能力有限，且不符合頻道的宗旨，希望能獲得諒解。