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老高抄襲不只1支片！他點名「4部片」文案相似：講解順序也一樣

▲▼老高「抄能力」影片被抓包！小茉口白也複製　網戰翻：尼克星哭哭。（圖／翻攝老高與小茉YouTube）

▲老高被指控抄襲。（圖／翻攝老高與小茉YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

人氣YouTuber「老高與小茉」經常製作都市傳說、冷知識內容竄紅，目前已擁有585萬人次訂閱，卻被YouTuber「藍泉媽媽」踢爆抄襲日本YouTube頻道，連敘事結構都一樣，YouTube「峰哥Fege」就整理出老高抄襲的4部影片，直呼「老高這次真的有點站不住腳」。

「峰哥Fege」上傳新影片，老高被指控抄襲日本YouTube頻道，其中一支影片為「昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」，除了文本一模一樣之外，敘事結構、引用數據也全都相同，甚至連說話都一樣。

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然而，日本頻道下一部影片是講家畜化實驗，剛好老高的下一部影片也是講家畜化實驗，峰哥表示，「也就是連續撞了題材，但都是對方先上片，而且老高上片的時間，是在對方上片的一個月內」，如果撞的題材是最近的熱門話題還說得過去，「但看起來不是」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

▲▼上片時間相近，影片內容雷同。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

鋒哥坦言，自己雖然不懂日文，但透過翻譯以及影片中的圖片來看，「文案非常相似」；不僅如此，峰哥指出，老高有一部片在講人臉、人生靠運氣，日本頻道也有拍過，唯一不同的是，「老高的影片都比對方長」，猜測老高可能是把對方的影片當作原稿，再另外加入自己的東西。

鋒哥進一步指出，講人臉的那部影片，老高和日本頻道講解的順序都是眼睛、眉毛、鼻子、嘴唇，講眉毛時，兩邊都有提到紫外線跟體毛，也有講到裸鼴鼠沒有毛，「不過老高用了11分鐘去講解裸鼴鼠」；另外，老高在4月12日上傳的「真正的人生攻略，這一期也許你會看了又看」，也被指控是抄襲來的。

鋒哥透露，日文N1的旅日YouTuber「多米多羅」，以及比利時、中國混血網紅「錫蘭Ceylan」都曾提過老高的影片抄襲，「雖然老高不是百分之百抄襲，但是這次真的有點站不住腳」。

針對指控，老高稍早透過YouTube發聲，「確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。當然，我的一些個人觀點和想法除外。」老高強調，小茉和頻道觀眾從來沒有要求他原創，對於一些人要求本頻道全新「創作」一些內容的要求，自己的頻道「實在能力有限」，也不符合頻道宗旨，請大家諒解。

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