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嗨到美國去？台南Josh穿「笑死T」　大谷翔平手抽筋照開轟

台南Josh穿大谷翔平「笑死T」到場看球賽，結果「大谷」先發才投4局抽筋退場，後來「翔平」上場打擊時似乎未受到影響，竟敲出本季第40轟。（翻攝自台南Josh／Los Angeles Angels臉書）

▲台南Josh穿大谷翔平「笑死T」到場看球賽，結果「大谷」先發才投4局抽筋退場，後來「翔平」上場打擊時似乎未受到影響，竟敲出本季第40轟。（翻攝自台南Josh／Los Angeles Angels臉書）

圖文／鏡週刊

YouTuber「台南Josh」時常分享棒球有關時事，一直以來他都以「嗨嗨，我是Josh」作為開場，過去只要被他點名的球星、球隊，經常會出現受傷、表現下滑的狀況，被網友們形容是「被嗨了」。台南Josh這回赴美穿著大谷翔平「笑死T」到場看球賽，結果大谷翔平先發才投4局，就因右手手指抽筋退場。

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效力天使隊的日籍球星大谷翔平今在主場登板先發，面對西雅圖水手大谷展現優異壓制力，不過他在第4局只投59球時，就因右手手指抽筋退場，當時比數為0比0。

稍早，台南Josh在IG上po出一張在MLB看球的照片，可見他身上穿著大谷翔平的「笑死T」，他還開玩笑反問網友，「大谷手指抽筋！穿這件還是太危險了嗎？」引起許多粉絲留言，「不是吧怎麼連大谷都能被嗨掉」、「請把衣服反面穿」、「跨了個太平洋法力還是高強」。

後來大谷翔平雖然從投手丘退場，不過他仍保留在指定打擊（DH）位置，整體打擊似乎沒有受到抽筋影響，他在8局下半敲出右外野陽春砲，寫下本季個人第40轟，也幫助天使取得3比1領先。可惜天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）在9局上砸鍋，被打者馬羅（Cade Marlowe）擊出逆轉滿貫彈，讓天使變成3比5劣勢，隊友也未能在9局下半吹起反攻號角，最終天使無奈吞敗。

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