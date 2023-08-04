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保健室老師「照顧大家身心靈」爆紅！比基尼照曝...網嗨：想被指導

保健室老師是正妹「想照顧大家身心靈」！爆乳比基尼照曝光，現有人生新發展。（翻自bipblog.com）

▲保健室老師「ENA」因拍美容院宣傳片意外爆紅。（翻自bipblog.com）

圖文／鏡週刊

日本一名保健室老師「ENA」，2年前一段無意間出現在美容院的宣傳短片中，讓她意外爆紅，更讓許多網友高喊「想被她指導」。不過現在ENA有了人生新發展，正式宣告進軍演藝圈。

ENA在2年前出現於一間美容院的宣傳短片中，當時她清純可愛的形象，擄獲不少網友的心，隨後她表示自己是「保健室老師」，更讓許多網友大感意外，網友們紛紛直呼：「想被她指導。」「我為什麼遇不到這種老師！」

據悉ENA也因為這段短片，讓她在網路間意外爆紅，也成為業餘網美。現在ENA決定，正式進軍演藝圈，經紀公司也在近日釋出她的爆乳比基尼照，讓更多人看到ENA的「內在美」。

ENA現在正式進軍演藝圈。（翻自bipblog.com）

▲ENA現在正式進軍演藝圈。（翻自bipblog.com）

ENA說，她深愛的外婆在她小的時候就去世，當時她就在想，能夠從事一個可以照顧別人身體與心靈的工作，因此後來她就考取「養護教諭」執照，大學畢業後就從事相關工作。ENA也說，現在她轉往演藝圈，算是人生另一種挑戰，也希望能用另一種方式，持續照顧大家的身心靈。

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