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爆乳美女操真槍　超狂狙擊手射爆敵人！一場烏俄戰爭讓她棄商從戎

爆乳美女操真槍　成超狂狙擊手射爆敵人！一場烏俄戰爭讓她棄商從戎

▲去年普丁發動戰爭侵略烏克蘭，伊莫拉德決定棄商從戎，為國家盡一份力量。（圖／翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

烏克蘭31歲爆乳美女伊莫拉德（Evgenia Emerald），千萬別只看她的外表，現在的她可是烏克蘭部隊裡最傑出的狙擊手之一，真的會射爆敵人！

據英國《每日星報》報導，伊莫拉德過去從事珠寶生意，在2014年俄羅斯總統普丁入侵克里米亞時，她曾經受過軍事訓練，不過當時的她還沒有正式加入軍隊。直到去年普丁發動戰爭侵略烏克蘭，這一次伊莫拉德決定棄商從戎，要為國家盡一份力量。

爆乳美女操真槍　成超狂狙擊手射爆敵人！一場烏俄戰爭讓她棄商從戎

▲伊莫拉德的槍法很準。（圖／翻自《每日星報》）

特殊的是，伊莫拉德說當時她問指揮官：「我做什麼比較好？」沒想到指揮官直接告訴她：「你去當狙擊手吧！」因為伊莫拉德的槍法真的準。不過伊莫拉德也坦言，第一次執行任務時「我真的挫了30秒」，她表示當時她瞄準敵方，她意識到自己要奪走一個人的生命，沒有回頭路，她憶述：「當時我整個身體都在顫抖，我挫了30秒，我停不下來。」不過伊莫拉德說，後來她轉念一想：「是他們先犯我，不是我侵犯他們。」這時她終於可以扣下板機，成功擊殺敵方。

爆乳美女操真槍　成超狂狙擊手射爆敵人！一場烏俄戰爭讓她棄商從戎

▲伊莫拉德在這場戰爭中覓得良緣，與同袍史提潘尤克結婚。（圖／翻自《每日星報》）

伊莫拉德稱，其實女性比男性更冷靜，「但男性還在猶豫時，女性已經射了，這可能是為什麼老天要把生育的責任放在女生身上」。現在的伊莫拉德，已經是一個專業且穩定的狙擊手，不僅如此，她也在這場戰爭中覓得良緣，與同袍史提潘尤克（Evgeniy Stipanyuk）在樹林中結婚，兩人的孩子現在已3個月大。

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