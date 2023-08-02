3家部立醫院爆集體收賄！衛福部曝懲處狀況　將縮短採購人員輪調

▲衛福部醫福會副執行長楊南屏。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

三家部立醫院爆集體收賄！衛福部台南、嘉義、朴子三家部立醫院工作人員涉嫌收賄，十年來從電腦設備業者收受現金回扣、手機、甚至喝花酒招待，再將電腦設備與耗材採購標案給予該名廠商。衛福部今（2）日表示，除司法調查，衛福部也啟動內部行政調查，而涉案人員有5人遭起訴進入司法審理階段，衛福部也要求各部立醫院進行檢討制度面，包含採購人員定期輪調時間縮短等。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長楊南屏今（2）日說明，本案是111年9月20日台中市調查處調查官以刑事案件需要，持函調閱101年至111年資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢本部台南、嘉義、朴子三家醫院資訊人員。三家醫院已經同時啟動內部行政調查，並通報衛福部，衛福部也隨即派員前往上述醫院進行調查。

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楊南屏指出，這三家醫院總計有6名資訊人員涉案，其中1人不起訴，另5人起訴進入司法審理階段。而遭起訴的5人皆已於111年12月前經各醫院考績委員會給予行政懲處，包含3名組長級職員記大過以上處分，另2人則是申誡。而且有2名組長已自動離職，其他人則調離現職。

楊南屏說明，本案主要都是資訊周邊設備耗材影響，沒有影響資安。他也解釋，各院的重大採購都有嚴謹機制，如醫療儀器都必須報衛福部處理，但小額採購的部分，像是行政耗材、碳粉匣等，各部立醫院都是可以自由下單。而涉案的一心國際科技公司是共同供應契約的合法廠商，各部立醫院都可以合法下單，除了涉案的三家醫院之外，有其他醫院也有下單，衛福部將會進一步去審視狀況是否有異常。

而衛福部已要求26家部立醫院需從制度面檢討改善，包含檢視各項耗材之採購，如共同供應契約、自辦招標、小額採購，採購人員定期輪調制度則從原本3~6年縮短為2~3年就要輪調。楊南屏表示，相關內控機制已經進行改善，要求各院今天提出報告，再做一次內部審視，衛福部也將持續派員至各院實地查核。