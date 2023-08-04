阿拉斯加犬被領養不到1天　「狗肉店找到」只剩碎肉

▲狗子被領養，當晚變一道菜。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江西贛州尋烏縣一名女大生近日發布影片控訴，自己9個月大的阿拉斯加犬，在送給他人領養後，當天就被賣掉。她控訴，當時領養者承諾會把愛犬養在一個果園。沒想到不久之後，她滑手機看到一個路人拍的影片，發現自己的愛犬被賣到狗肉店，並遭殘忍殺害，甚至活活放血了5分鐘。

綜合陸媒報導，女大生姓肖，是江西某大學的一名學生。她解釋，由於自己是學生，沒有足夠的時間和精力來照顧愛犬，因此決定免費送給他人領養。

通過父親的聯繫，她找到了一個熟人，對方承諾，將這隻阿拉斯加犬養在一片果山上。然而，讓肖女意想不到的是，這隻狗狗在「新家」中度過的時間還不到1天。

她控訴，熟人當天早上6點左右把狗帶走，早上就賣給了狗肉店，「如果他不想養，完全可以告訴我，退回來。」

之後，她看到一個路人拍的影片，發現愛犬已經在攤販上被當眾宰殺了，「屁股上因皮膚病剃的毛髮輪廓和毛髮顏色完全一致。」

當肖女試圖聯繫這名父親的熟人時，對方的態度讓她感到非常氣憤，對方滿不在乎的認為這件事情對他人沒有什麼影響。

這起事件引發了眾多網友的關注和討論。許多網友對這種對待動物的行為表示強烈譴責，認為這種行為毫無人性，嚴重侵犯了動物的權益。同時，也有一些網友呼籲加強對動物保護的法律監管，以保障動物的權益。