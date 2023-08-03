屏東男回高雄！沿山公路迷路　里港警手機「客語視訊」解危

▲里港警分局警員李奕學、羅志文以視訊方式助涂男順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區涂姓男子，在屏東縣萬巒鄉看顧檳榔園後，騎單車返家途中，在高樹鄉沿山公路迷路，里港警分局員警獲報趕往了解，發現涂都是以客語回答，帶回派出所求助另所會調客語的同事，以視訊方式查出身分，連絡家人帶他返家。

日前一名70歲涂姓男子在高樹鄉沿山公路路段迷路，里港警分局泰山、新南聯合服勤所警員李奕學馳抵現場關懷詢問，卻發現他無法清楚表達，且言談中總是以客語回應，讓不諳客語的李員陷入苦惱。

李員當下想到先帶他回到派出所休息並積極尋求解決方法。這時，李員想到鄰近高樹派出所警員羅志文，同為高雄美濃客家子弟，遂透過手機視訊方式，讓他與羅員以客語溝通。經過一番交談後，順利得知他姓名等資訊，透過警政資訊系統協請美濃當地派出所，幫忙通知到家屬，平安將他帶回家。



經悉，涂男家住高雄美濃人，當日原在屏東縣萬巒鄉看顧檳榔園，騎單車回美濃途中在高樹鄉沿山公路段迷路，幸遇到熱心民眾機警報案及警方即時援助，助他平安返家。

里港警分局分局長何明祥肯定李員及羅員熱心為民服務，善用現代科技解決難題，值為同仁表率。並呼籲，隨著人口老化，臺灣高齡人口越來越多，請鄉親應多注意及關心家中長輩，掌握其行蹤，也可在其身上配戴有家屬聯繫方式之物件，萬一不慎走失時，俾利警方可在第一時間聯絡家屬協助其返家。