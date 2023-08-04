電話不接怒打1星！老闆理智線斷「可憐靈長類」　一票人喊療癒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在「1星負評」被濫用的情況相當頻繁，不少業者也不是吃素的，會適時做出反擊。就有客人打電話訂位，都沒有人接，氣得到Google留下負評；而店家則嗆辣反擊，直呼「我覺得妳才是可憐靈長類。」

老闆在「爆廢公社公開版」PO出截圖，只見客人怒打1星負評，氣罵「電話都不接，是店裡沒人嗎，可憐店家......。」而他則被點燃怒火，直接還以顏色道「我覺得妳才是可憐的靈長類，都會來這留言，怎麼不去看一下FB粉絲團有沒有店休公告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老闆留言給難看。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

老闆接著表示，月初就把店休日那篇貼文，一直置頂到現在，店外也有公告牌，「您怎麼還沒進化阿？真的很無言，若有餐點上不符合您的胃口，您給一星，我還覺得是我比較抱歉，但打電話沒人接就負評，對不起，林北我就是凍媒條想靠腰一下，今天店休日啦！」

對此，網友們紛紛回應，「老闆回的真好」、「真心覺得太多垃圾人把方便當成隨便，Google評論成了發洩情緒的歪風」、「標準澳洲來的」、「這個回擊有爽度」、「總是有人會忘記，其實手機可以查資訊」、「服務業真辛苦」、「老闆這樣就對了！支持你」、「電話沒人接就換一間呀！硬要留評價是有事嗎」。