奧客大鬧拉麵店！老闆氣到把人趕走　他一離開全場喊「罵得好」

▲拉麵名店老闆趕走顧客。（圖／翻攝拉麵店臉書）



網搜小組／柯振中報導

台灣人熱愛到日本旅遊，國內也因此有許多日式拉麵店在營業。不過，有間拉麵店的老闆近下了逐客令，將尚未用餐的顧客直接趕走，原因曝光後，立即獲得全場掌聲，老闆將經歷在網路上曝光，也意外引發討論。

拉麵店老闆在臉書粉專上分享，這次趕走顧客的經驗，是他開店至今第一次下了逐客令，對象是一位住在附近的顧客，來店的經驗為7次左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆進一步解釋，這名奧客第一次來用餐時，要求拉麵與加麵裝在一起，直接端上桌，但因為員工以「碗裝不下」的理由拒絕，氣得向員工丟菜單。

▲原來，該名奧客莫名其妙的行為已經不是第一次，老闆忍無可忍才將人趕走。（圖／翻攝拉麵店臉書）



而該名奧客第二次用餐，要求湯加量，但因為店家湯量固定、只提供清湯，又讓他氣得丟菜單、大罵「不吃了」。

至於第三次的用餐過程，顧客攜帶長傘進入店內，老闆要求放在店外，以免員工、顧客被絆倒，奧客卻開口大罵「傘不見誰負責」，氣得老闆直接下了逐客令。

▲▼拉麵店老闆氣得下逐客令，將無理取鬧的顧客給趕走。（圖／讀者提供）



等到老闆將人趕走，接著又向在場用餐的顧客一一道歉，沒想到眾人開口直誇「罵得好」，似乎也對奧客的行徑忍無可忍、贊同老闆的作法。此外，老闆還說，這名顧客雖然到訪經驗為7次左右，但其中只有4次成功吃到麵，另外幾次則是生氣離開、並沒有用餐。

據了解，這間拉麵店營業至今約有一年半的時間，店內老闆、員工都相當幽默、有禮貌，用餐的過程中也會與顧客們聊天、開玩笑，沒想到傳出趕走顧客的事件，令過往到訪過的顧客感到十分驚訝，也替老闆遭遇奧客的事件感到心疼。