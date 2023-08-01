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丹丹漢堡廣東店熄燈！老闆嘆「一言難盡」不會換地方：跟房東無關

▲▼丹丹漢堡廣東店。（圖／翻攝Google地圖）

▲丹丹漢堡廣東店。（圖／翻攝Google地圖）

記者施怡妏／綜合報導

丹丹漢堡有「速食南霸天」稱號，創立於1984年、迄今已邁入39年，其中，屏東縣屏東市的「丹丹漢堡廣東店」於7月31日正式結束營業，讓不少粉絲哀號。對於結束營業的原因，老闆在臉書「屏東小鎮資訊」貼文底下留言，「跟房東無關」，之後也不會換地點再營業。

「丹丹漢堡廣東店」貼出「結束營業公告」表示，「由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的好顧客、好鄰居、好朋友，因租約到期，廣東店將營業至2023年07月31日」，「丹漢堡廣東店全體同仁在此至上最誠摯的感謝，希望大家未來繼續支持建國店、中華店，我們後會有期」。

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臉書「屏東小鎮資訊」轉發此消息，並且貼出丹丹漢堡廣東店最後一天營業的熄燈照，大批網友不捨留言，「這家每次都很多人排隊耶」、「這間生意超好的欸」、「這家每次經過都大排長龍的，好可惜」、「上禮拜去吃都沒看到公告，好突然」、「以後出巷口沒丹丹可以吃了，要跑好遠」。

貼文意外釣出老闆留言，「謝謝各位31年來支持，丹丹廣東店就此結束，跟房東無關請別亂猜測，屏東還有兩間，建國店與中華店，不會移地方了，感謝各位支持」，至於為何會突然歇業，老闆嘆「一言難盡」。

▼老闆現身回應。（圖／翻攝自FB屏東小鎮資訊）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB屏東小鎮資訊）

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